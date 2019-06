Yo m'acuse

De viure en una bambolla escèptica a l'art, fofa a la concreció.Hauríem de mantindre fèrtil la vida del Círcul de Belles Arts, ara ¿sentenciat, mort o simplement en catalèpsia? M'acuse de despreocupat -és cosa dels socis- de tan senyera institució. Ella rallà en la pintura i l'escultura quan no se podia parlar d'estes belles arts obviant a Sorolla i a Benlliure. Ells foren portaestandarts del nom de Valéncia. Pot ser la seua personalitat, en este poble gens corporatiu, lo que, en lloc d'aprofitar als que darrere han seguit en grans mèrits, amusse caïnismes. I com no vullc engolir i rebentar, rellegint lo que diu LAS PROVINCIAS, divendres 31, etc., resultat de l'acort de l'assamblea que aprovà disoldre l'ent, com valencià, m'acuse. La desconjuntació nos amenaça, la suplantació fa niu en les escoles i la política atén i entén d'immediatea i lloc al sol. En esta conjuntura no cap partidisme, ni seguir l'amenaça del desert que alguns anhelen, per als símbols de la cultura i la personalitat valenciana «terra d'artistes».

Més doctes veus com La Real Acadèmia de Sant Carle ya demanaren solucions, pero u intenta que siguen diverses veus senzilles, anònimes, fent suma, qui pose el muscle i faça reconsiderar per a que els desencontres, els cels i els interessos polítics, se deixen arrere i no se plore hipòcritament davant del cadàver.

A la AELLVA nos acollí Paco Prima, en la sèu de la Plaça de la Pilota, per a fer les primeres tertúlies/tallers de prosa, en el sòtol, ple d'obres d'art, on les parets chorraven d'humitat. Àlex Alemany pensà en gran i la recuperació del palau, joya per al patrimoni colectiu, ya deuria tindre premi. De la mà de Nassio pensàrem en fer més actes i tractar d'acostar gent... Pero no se pogué arribar a vènit, atres i uns i sobretot 'altres' ¿van a poder en l'art i la cultura?