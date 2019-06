Machismo y educación

Las leyes podrán señalar los límites de la conducta; las leyes podrán castigar determinadas conductas; las leyes podrán servir de 'cortafuegos', pero... ¡solamente la educación cambia los corazones! Y la reflexión me viene a la cabeza ante los últimos asesinatos machistas que han salpicado de sangre a nuestra sociedad, a todos nosotros. Y la jurista de la Oficina de Atención a las víctimas de violencia de genero de Valencia, Pilar Gil Cabedo, galardonada por la Diputación de Valencia con uno de los premios 'Celia Amorós', afirma: mientras la lucha contra la violencia machista no sea una prioridad en la sociedad, tan sólo podremos parches. ¡Así es y así nos va!

Soy plenamente consciente que siglos de presencia del pensamiento patriarcal-machista -el hombre, por el mero hecho de ser hombre, es superior a la mujer y ejerce sobre ella dominio y 'posesión'- no van a desaparecer en un 'plus plas': tiempo, medidas efectivas y... ¡educación! Reconozcamos que algo hemos avanzado, pero queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, integrar a los padres en la educación en igualdad de sus hijos. Por ejemplo, presentar la igualdad como derecho de toda persona, sea hombre o mujer. Es decir, no estamos en una lucha entre mujer y hombre y viceversa, sino ante la exigencia de la justicia: iguales en derechos y en oportunidades.

Y ante el asesinato, ante el derramamiento de sangre provocado por la conducta machista no podemos limitarnos a unos minutos de silencio o unos días de luto oficial. Está bien que las autoridades y los ciudadanos levante sus voces y sus pancartas. Pero las palabras deben de ir acompañadas de poner en marcha las medidas previstas y aprobadas, y hacerlo sin limitaciones. La sociedad no entendería en modo alguno que una epidemia terminara con la vida de muchas personas, no entendería, ni lo ha entendido, que el terrorismo cercenara la vida de tantos inocentes. ¡Mientras la lucha contra la violencia machista no sea prioritaria para la sociedad... nos conformamos con los parches y con los minutos de silencio!