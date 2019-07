LUNA FALSA

Los aniversarios tienen eso. Cinco décadas ignorando la llegada del hombre a la Luna, llega el 50 aniversario y ¡hala! Todos a hablar del tema. TVE se ha volcado con el aniversario, y también diferentes canales de pago (National Geographic, Movistar+, Canal Historia...). Pero a la vez algunas cadenas privadas han dado más importancia a las 'fake news' sobre el viaje del 'Apolo XI' que niegan lo sucedido hace 50 años. Lo curioso es que en su momento nadie osó decir que las imágenes de la Luna eran falsas. En España hubo una expectación especial, multiplicándose la venta de televisores. Todos sabíamos que era verdad y que podía salir mal. Era una época que solo existía TVE, que emitía pocas horas al día y en blanco y negro. Pero aquella madrugada del 20 de julio de 1969 las emisiones no se acabaron a las 12 de la noche, sino que permaneció abierta toda la madrugada narrando el acontecimiento.

Jesús Hermida, desde Houston, narraba lo que se estaba recibiendo desde la Luna. Prácticamente en unos primeros momentos eran sombras difíciles de interpretar. El pasado sábado el Canal 24 horas, a las 4.45 de la madrugada (entonces eran las 3.45 porque no existía el horario de verano), en la hora exacta del alunizaje, se repitió aquella grabación narrada por Hermida. Todo un acierto de TVE que supo a poco. No hubiese importado que nos hubiesen puesto las tres horas previas en las que no se sabía cuándo Armstrong iba a poner su pie en la Luna, y que Hermida rellenó como pudo ¡y con una conexión telefónica!

Pero, volviendo al principio, ahora se han prodigado por las televisiones diferentes iletrados que no vivieron aquello, negando lo evidente. Telecinco, siempre atenta a difundir cultura, este sábado en la versión veraniega de 'Viva la vida', con Sandra Barneda, dedicó el programa a poner en duda que el hombre hubiese llegado a la Luna. Tuvo que ser un veterano técnico de la estación de Fresnedillas quien les mandó al carajo por difundir fake news. También un analista deportivo de 'Jugones' (Mega), Alfredo Duro, que ya es mayorcito, ha asegurado sin el menor rubor que aquello era un 'tocomocho'. ¡Como sus análisis deportivos sean como los científicos, vamos apañados!