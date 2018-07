Las urgencias laborales engrasan el mecanismo del disfrute, la gestión de las rutinas oxidan las herramientas del tiempo libre y la resolución de problemas consume la batería personal. A veces se nos olvida que somos máquinas de vivir. Las vacaciones tienden a confirmar que no estamos hechos para la tristeza, que la belleza es sólo un síntoma de que todo va bien y que como fuera de casa no se está en ningún sitio. Numerosas personas renuevan en agosto, mes de descanso por excelencia, los votos de honestidad, la sed de aventura, el ánimo de curiosidad y el hambre de inconformidad. No hace falta embarcarse en un gran viaje para tropezarse con la felicidad, ni irse lejos para conocerse mejor. «La moda es la manada; lo interesante es hacer lo que a uno le dé la gana». Esta frase se le atribuye a Luis Buñuel, del que hoy se cumplen 35 años de su muerte. Los clásicos nunca fallan. Feliz verano.