5 de septiembre. El pianista y escritor Jame Rhodes se encuentra en Barajas esperando su vuelo. «Estoy en Barajas 4S por una hora si alguien está aquí y quiere una compañía. Los aeropuertos son lugares solitarios...», tuitea. Al tuitear esas palabras Rhodes, sin darse cuenta, está señalando uno de esos espacios que son principalmente para el anonimato. Un sitio donde se produce la confluencia de personas anónimas ubicadas allí temporalmente. Un territorio donde se cruzan miles de itinerarios individuales. El antropólogo Marc Augé los denominó a principios de los 90 los 'no lugares' y nos dice que son fruto de la sobremodernidad o modernidad en exceso.

El 'no lugar' supone ese espacio de tránsito, de flujo, en el que James Rhodes se encuentra cuando tuitea. La terminal de un aeropuerto, la sala de espera de un hospital, una habitación de hotel, un ciber-café. Sitios en los que la soledad pesa una tonelada. Escenarios que no existían en el pasado y que no permiten establecer conexiones amplias. Que apenas admiten un leve cruce de miradas. Un frágil diálogo. Un encuentro fugaz y anónimo entre personas que jamás se volverán a encontrar. Los 'no lugares' están hoy más vigentes que nunca. Las redes sociales, los blogs, los foros de Internet, en cierta manera, también lo son porque constituyen el escenario de los contactos despersonalizados. De información dirigida a la masa (y qué es la masa sino otra forma de ausencia). Quienes estamos acostumbrados a viajar vivimos una parte de nuestra vida en 'no lugares'. Yo misma, escribo esto desde una estación de tren que siempre había encontrado irritantemente tediosa sin motivo aparente y ahora, gracias a Augé, sé por qué.

Existen además otros no lugares más íntimos, más vitales. Son los que experimentamos cuando estamos pasando por un duelo, una ruptura o una tragedia personal. Por eso, si da la casualidad que estás leyendo estas líneas desde un 'no lugar '(físico, virtual o vital), recuerda. No estarás allí eternamente. Por los 'no lugares' uno solo pasa. En los 'no lugares' uno no se queda.