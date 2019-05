LA LOTERÍA ANUAL DE LOS MÓDULOS

Muchos agricultores y ganaderos se quejan cada año por estas fechas al no ver reconocidos sus problemas de pérdidas de cosechas, malos precios o daños por inclemencias meteorológicas en el listado de rebajas de los módulos del IRPF. Lo habitual es que la Orden que se suele publicar al inicio de la campaña de la Renta, estableciendo en qué cultivos y en qué comarcas o localidades se pueden beneficiar sus productores de dichas reducciones -para pagar menos, o no pagar-, deje fuera de tal concesión muchos casos que posiblemente merecerían igual trato que otros. Y lo cierto es que muchas veces se ve claramente que así puede ser, puesto que se aprecian olvidos de pueblos que están rodeados de otros municipios en los que se reduce el índice de determinado cultivo, siendo que lo que motivó tal rebaja afectó por igual a unos y a otros, a los beneficiados y a los olvidados.

Las sensibles diferencias de porcentajes que se aprueban para estimar los rendimientos de unos mismos productos en unos sitios y en otros, aunque sean vecinos, motivan que desde las organizaciones agrarias se comparen a menudo estas decisiones con una especie de lotería, en la que unos se verían agraciados y otros no.

Sin embargo, lo cierto es que el listado de reducciones de módulos se confecciona en base a los informes técnicos que llegan hasta el departamento correspondiente y que defienden razonadamente la conveniencia de favorecer tal o cual caso. No se trata de decisiones discrecionales, sino basadas en argumentos palpables que han sido tramitados por los conductos apropiados de la Administración. Lo que ocurre es que la casuística es tan amplia que resulta imposible que se contemple absolutamente todo lo que merecería un trato más favorable. Pero ahí es donde deberían estar muy atentas las organizaciones agrarias, así como cooperativas, comunidades de regantes, los propios ayuntamientos, al igual que cualquier otra formación o institución pegada al campo, para dejar constancia, a lo largo del año, de cualquier hecho que ocasione minoraciones de rendimientos en alguna producción agraria, para que se tenga en cuenta a la hora de publicarse la Orden que establece reducciones de módulos.

A la vista de la relación de producciones y localidades que resultan más 'agraciadas' es fácil deducir que hay funcionarios de oficinas comarcales agrarias, o de cualquier otra instancia, que por lo que sea son más sensibles o han visto a tiempo lo que otros no, y elevan puntualmente informes que justifican después un trato fiscal mejor para tal o cual cultivo. En cambio se ven olvidos palpables, sin duda porque no hubo quien se preocupara de oficio, pero también porque desde la base no se movió nadie ni siquiera para implicar al concejal de agricultura del pueblo y que enviara una carta a tiempo.