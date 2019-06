TODOS SOMOS LONGORIA

Yo no ficharía a Maxi. No vendería nunca a Rodrigo y Guedes tiene que tomar mucho cacao para jugar como Rodrigo en el frente de ataque. Y de lo que uno se sacrifica por el equipo en comparación con el portugués ya ni hablamos. Pero claro, eso es lo que piensa el Longoria de juguete que aquí escribe cada jueves y que representa a estos que hablamos de fútbol y que no necesariamente tenemos que saber de fútbol. Digo esto porque, más allá de mis gustos personales, el crédito ganado por los profesionales del Valencia se ha convertido esta temporada en lo más parecido a un cheque en blanco.

Siempre defendí que la llegada de Longoria de la mano de Marcelino no debía ser un problema ya que, en mi opinión, el técnico se rodea de los suyos pero con un único objetivo: que el Valencia gane partidos. Y, por tanto, la comparación con Nuno-Mendes era ridícula. El tiempo -dos temporadas- sitúa al tridente Alemany-Marce-Longoria en sus índices más altos de popularidad. Mateo y García Toral conducen con mano firme el trasatlántico y Longoria propone la tripulación. De momento, viento en popa a toda vela.

A nivel práctico, Batsuayi fue un error monumental corregido sin orgullo en enero y Diakhaby o Piccini han ido de menos a más para que -como mínimo- nadie dé por malos sus fichajes. Roncaglia mejoró la eterna suplencia de Murillo y nota alta para Wass. Para cerrar Sobrino, obviamente otro debe, pero cuyo precio y futura salida lo dejará todo más o menos en el mismo sitio. A Guedes y su coste no lo computo como asunto de la dirección deportiva porque fue cosa del Lim Team y todo el mundo esperaba un rendimiento muy superior. Así pues, el resumen nos dejó un año con un gran fiasco resuelto con éxito, primero en el mercado de enero, y después en el manejo de piezas de Marcelino durante la segunda vuelta. Buen balance teniendo en cuenta el resultado final y porque no conozco un club que fichando no se equivoque en algo cada verano. Ha arrancado un nuevo mercado. Con el OK hasta de la FIFA. Con el Valencia campeón y en Champions. A ver quién es el listo que sale a cuestionar a los dirigentes. Cierto es que la plantilla debe mejorar y más si la gran venta es Rodrigo. Porque la de Cancelo no cambió nada y la de Rodrigo, arriba, lo cambiaría todo. Y llámenme loco si vuelvo a reclamar un verano más complemento para Parejo. Que sigue sin existir y el capitán todo no lo puede jugar. Pero claro, el que pide aquí sigo siendo yo jugando a director deportivo. Y quizá también usted que lo lee. Pero, como no nos harán caso a ninguno de los dos, al menos hay que estar tranquilos porque los que sí decidirán son los mismos que en dos años han llevado al Valencia a la Champions y al cielo de campeonar.