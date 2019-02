El logo de TV3

La verdadera medida de lo que está produciéndose en España en torno al procés lo da la situación de la prensa. Parafraseando a Gandhi, cuando hablaba del progreso moral de una sociedad, la solidez de una democracia se mide por la manera en que trata a sus periodistas. Se quejaba ayer un asesor de Torra en Twitter de que el equipo de TV3 había tenido que ocultar el logo de la televisión para evitar agresiones. No había más que recordar lo que le sucedió a un cámara de Telemadrid durante una concentración en Barcelona contra los lazos amarillos, que fue golpeado al ser confundido con uno de TV3. Pero también hay que traer a la memoria la forma como han sido tratados periodistas de Antena3 o La Sexta en cada retransmisión o el hostigamiento contra el director de El Periódico, episodios recogidos por Reporteros Sin Fronteras en su informe de 2017 en el que denunciaba lo que llamó 'meses negros' de la libertad de prensa en Cataluña.

La violencia contra los periodistas es el mejor indicador de que algo va mal en una sociedad. Y la española está mostrando signos de una agresividad no física que anticipa ésta. En estos momentos, defender la unidad de España o el diálogo en Cataluña pueden ser motivo de insultos, enfrentamientos o linchamientos verbales, según el contexto. Defender que España siga unida o pedir la convocatoria de elecciones es tan legítimo como considerar que el problema de Cataluña requiere voluntad política para desactivar el conflicto. Y no solo en La Moncloa. Sin embargo, hoy es imposible defender una de esas posiciones considerada, por la otra, un delito de lesa humanidad. Discrepar ya no es una opción. Es una declaración de guerra. Esa es la peor herencia que nos deja todo el procés y su gestión. Empezó en Cataluña, con familias que no se hablan a cuenta del 1-O y ahora se está contagiando a todo el país por la forma de plantearlo y de aprovecharlo políticamente. Es cierto que los convocantes de la manifestación de ayer tenían sus intereses particulares y buscaban un catalizador del malestar para incrementar su peso político y engrosar sus resultados electorales inminentes. Sin embargo, eso no impide reconocer la cantidad de españoles detrás de esas banderas y los miles que no acudieron pero comparten sus inquietudes. Se puede demonizar a todos y minimizar su efecto pero poco importa el número en Colón. Lo realmente significativo vendrá en las urnas, sin posibilidad de reducir las cifras en la consiguiente guerra entre convocantes y administraciones de signo opuesto. Que hoy se consideren pocos los asistentes, como hizo ayer Puigdemont diciendo con ironía que muchos se habían quedado en casa, no es relevante. La cuestión es que vayan al colegio electoral cuando toque. Bien debería saberlo el expresidente quien tuvo que incumplir sus propias normas para forzar decisiones del Parlament porque los suyos también se habían quedado en casa.