Una de las escenas que me han dejado más asombrado fue cuando Messi, acusado de varios delitos fiscales, entraba en un juzgado acompañado del reconfortante aplauso de una multitud. Pero, ¿por qué le aplaudía esa gente? ¿Son conscientes de que delitos de esa naturaleza implican que Hacienda, esa a la que se supone que debemos pagar todos, recauda menos? ¿Alguien imaginaría a la víctima de un robo aplaudiendo al delincuente a su llegada al juzgado? ¿Y a los afectados por una mecánica piramidal jaleando a los estafadores? ¿O a unos accionistas llevando en volandas a José Luis Olivas al grito de «Viva Ban-ki-a»? Existen otras situaciones casi tan difíciles de comprender como la de Messi. Por ejemplo, la de Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia imputado por la contratación de directivos en la empresa pública Divalterra. El político fue detenido y está investigado por regalar un atractivo sueldo a gente afín a su ideología. Las pesquisas parece que reúnen numerosos indicios delictivos hacia los investigados, quienes crearon una estructura de gobierno paralela en la firma. El PSPV le suspendió de militancia no sin antes esforzarse en aclarar que esto no era corrupción -al menos no como la del PP, claro, que esa sí que es mala malísima- sino que esto venían a ser unas discrepancias administrativas. Olé. Rodríguez se montó un partido de la nada y se ha llevado 17 de los 21 concejales de Ontinyent. Ahí es nada. Un resultado espectacular. Los electores no saben de sospechas e imputaciones. Seis de cada diez vecinos han renovado su apoyo en Rodríguez. Y luego dicen que esta país no respeta la presunción de inocencia. Como regalo, el futuro alcalde ha tenido unas palabras de desprecio hacia el presidente Puig: «Es un señor de otro partido».