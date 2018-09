Tú, como Erundino», dice una madre. «Te plantas tranquilo, humilde, correcto y educado. Sin buscar protagonismo. Así, como Erundino, que es el más listo de todos». El niño la mira curioso, guardando un silencio cómplice con el que parece haber aprendido la lección. Mientras, en la pantalla, el propio Erundino pide el comodín de sus compañeros para responder a una pregunta de geografía. El resto de su equipo, 'Los Lobos', proponen «Sevilla». Él aguanta un poco el gesto, deja correr los segundos y responde pausadamente: «No, espera, creo que es Huesca». Los demás, los que estamos mirando electrodomésticos en el centro comercial, soltamos un bufido de admiración. «¡Qué jefe!», sentencia un joven.

Lo que han conseguido 'Los Lobos' en 'Boom' es digno de guion cinematográfico. Después de casi un año y medio apareciendo puntuales en la televisión, Manu, José, Valentín y Erundino se han convertido en los carismáticos protagonistas de un 'Show de Truman' inesperado. Cada tarde me imagino a toda España como en la escena final de la película de Peter Weir: un tipo duchándose, un par de policías, un portero, varios conductores, la barra de una cafetería... Todos mirando la pantalla, por si 'hoy' es el día en que ellos, nuestros Trumen, atraviesan la última puerta con un «por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches».

'Los Lobos', por si no lo saben, son 'Los Vengadores' de 'Saber y Ganar': un equipo formado por 'viejas glorias' del programa decano de La 2, unidos por Valentín para logar desactivar todas las bombas y, de paso, darnos una lección magistral que sobrepasa el entretenimiento.

A veces no me da tiempo a ver el programa. Supongo que les pasará igual. Pero incluso en esos días en los que llego apurado, enciendo la tele para verles un ratito y decirles hola. Porque, en el fondo, igual que todos los que estaban pendientes de ellos en el centro comercial; igual que todos los que se sientan en el sillón cada tarde, puntuales; igual que el propio Juanra Bonet... en el fondo, les digo, temo el día en que 'Los Lobos' digan aquello de «por si no nos vemos luego...».