Lo que és i lo que no

Fa sigles, la Llengua Valenciana perfeccionà son us, lliteraturisant-se. Aixina, Lo, definix precisant allò impersonal o neutre en gènero/qüestió. Pero imponen en les escoles i roda oficialisant, El: «El que passa», escoltem als nurmalitzats i no passa cap d'home, tal com s'anúncia en masculí. És acció acatalanadora que patim i corca l'identitat. La versió valenciana de la Constitució i l'Estatut, la del Diari Oficial de la Generalitat, fon oficial i s'arraconà pel model convergent de L'Institut Català que és qui dicta i mana cóm hem de parlar o escriure els valencians. Obra i gràcia que devem al conseller socialiste de tanda i que no retornà el successor del PP -el d'ara l'aferrissa-; més encara es reforçà en una RTVV que nos endeutà fins a les celles i ara regolfa per a seguir derrochant i catalanisant. I es creà una «Acadèmia» multimillonària que tots porguem, per a dir-li a l'Idioma Valencià, de qualsevol manera, desdibuixant-nos i amagant les característiques pròpies darrere del mole catalino.

Tot lo món té dret a pensar i opinar sobre vocabulari, arraïls, noms i accepcions, pero lo que els nostres fills i nets engulen no és a soles llengua falsejada, és el mateix verí independentiste, i posicionador d'ensomis territorials, que nos engloben a l'entelèquia sagnadora d' Espanya.

Això és lo que és, lo que està passant. No fantasmes, que des del seu Puig, el M.H. pretén espantar. Cadia dia, políticament tenem més franc el pas i el rec de la subvenció, per a frustrar el candor dels educants: estos no troben el caliu de vera llengua mare, al seu alcanç. Pronte els tindrem en el bollit quotidià, image i carn, trencant. Massa mercenaris nos parasiten ara que, maltractats per la política general, nos venen com a gossos flacs. No li val l'espill del nort a la dreta. Avisar no es enfrentar. Posem remei a la gran mentira.