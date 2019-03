LO DEL PIE Tres años ha tardado la Sanidad pública en citar a mi amiga para hacerle una prueba de un pie con el que no podía caminar MARÍA JOSÉ POU Sábado, 2 marzo 2019, 12:36

Contaba un cirujano hace unos días en las redes sociales que un enfermo, trasladado de urgencia al hospital en helicóptero y operado entre la vida y la muerte, aplicándole una tecnología y unos servicios humanos de incalculable valor pero calculable altísimo precio, en el momento de darle el alta respondió quejándose de que sus impuestos no pagaran una habitación individual. Lo leo el mismo día que una amiga me cuenta que la acaban de citar en el hospital para lo del pie. «¿Qué es lo del pie?», le pregunto yo, que no recordaba que me hubiera hablado de problema alguno. Ella tampoco. Lo constató cuando la enfermera, sorprendida de que la paciente no recordara una dolencia por la que había acudido al médico, comprobó su expediente y vio que la consulta se realizó ¡en 2016! Tres años ha tardado la Sanidad pública en citar a mi amiga para hacerle una prueba de un pie con el que no podía caminar, hinchado y dolorido inexplicablemente. Tres años en los que, de no haber sido por el gasto económico personal de la afectada en tratamiento privado, hubiera estado incapacitada para vivir una vida normal.

Me entero también después de pasar, hace unos días, ocho horas en unas urgencias abarrotadas del mismo hospital, el Peset, donde hasta los médicos me pedían disculpas por el retraso. No hacía falta. Yo misma veía la saturación. Al cabo de dos o tres horas en una misma sala, las caras se van conociendo y hasta cruzas alguna conversación sobre lo que tú tienes, lo que tiene el otro y mira aquella abuelita tan desmejorada, a saber qué tendrá. Una de las doctoras, cuando a las ocho de la tarde -había entrado a las dos- me pidió una enésima prueba, vio mi cara de horror y me dijo: «igual tardan un poco los resultados, es que estamos desbordados».

En esos momentos entiendes el enfado de un paciente pero también la indefensión de los profesionales ante un problema que no es suyo y por el que dan la cara. No es suficiente con activar un protocolo para evitar agresiones al personal sanitario. Por supuesto que hay que protegerles como sea pero el primer paso es reforzar plantillas, ampliar recursos, asegurar unas condiciones adecuadas de turnos de trabajo, reconocer su dedicación y emprender una campaña institucional de aprecio y valoración de lo que supone tener una buena sanidad. A mi amiga le importa un bledo la habitación individual o colectiva si eso significa que su pie sea tratado antes de tres años. A mí me da igual estar en una sala de espera con decenas de enfermos si, como sucedió aquel día, los médicos no se quedan tranquilos hasta saber si mis enzimas cardíacas son normales y si mi fiebre es preocupante o cosa de un virus invernal. Estar solo en la habitación y tener wifi o televisión gratuita en el hospital son muy pluses golosos, pero un paciente lo que quiere, con sus impuestos, es curarse. Y un médico, que se cure, no que sepa cómo acaba Juego de Tronos.