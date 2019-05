La lluita pel centre

Les eleccions d'este dumenge han donat lloc a l'habitual ressaca postelectoral, i a sucoses especulacions sobre cóm els resultats d'estos comicis podrien ser extrapolables a les municipals de finals de maig. Qüestió complicada, perque mai s'ha visualisat tan clarament que una part important de l'electorat vota, en la més absoluta de les naturalitats, per partits diferents segons l'urna en la que fica la seua papereta. Que Compromís o, millor dit, que Mònica Oltra siga la candidatura més votada en Valéncia ciutat en les autonòmiques, pero que el seu partit encapçalat per Baldoví caiga a la sexta posició en els vots simultàneus al Congrés, mostra una informació vital sobre la definició ideològica d'un cos electoral que fuig en massa cap a Podemos i el PSOE si no és Oltra la candidata. I que tampoc ha vist en l'actuació de Compromís en el Congrés un comportament de partit 'territorial' a l'us, puix no ha conseguit fer valdre, en el joc negociador que se li presuponia, la seua important presència de quatre escans en la mida que uns atres en molt menor representació (com Coalició Canària) han sabut fer-ho.

La fatalitat, més allà de la dicotomia entre dretes i esquerres, ha segut que el pacte del Botànic ha servit durant quatre anys de clossa per a cedir el control de dominis sensibles com l'educació o la política llingüística al sector més rabiosament fusterià, sectari i anexioniste del Bloc. Uns posicionaments extrems que la majoria del seu electorat no compartix o be tolera acríticament perque té unes atres prioritats. I ahí estarà el cavall de batalla del PSOE de cara a la conformació del nou Consell: demostrar que és capaç de gestionar dos camps en els que la pluralitat de la societat valenciana deu ser, d'una volta per totes, exquisitament respectada.

Parlant de moderació: a la vista està que el votant de centre, eixe que sempre decidix les eleccions, s'ha decantat més cap al centre-esquerra del PSOE que cap a les propostes del centre-dreta. Que el resultat, a nivell de blocs, d'estes eleccions extrapolades a regidors en Valéncia ciutat siga favorable a la suma de Cs, PP i Vox per només un edil de diferència, que ademés se jugaria en molts pocs vots, dona idea d'en quin sector de l'electorat se va a decidir fonamentalment el nom del pròxim alcalde.

I els partits valencianistes continuen la seua travessia del desert, que dura ya vint anys. Les debilitats pròpies i els encerts dels contraris els han fet desembocar en esta situació, matisable segons municipis concrets en bona implantació, pero gens pròspera a nivell general. La sòrt, de moment, està tirada per a unes municipals en les candidatures ya presentades. Pero, indubtablement, l'exhaust electorat en inquietuts valencianistes els reclamarà, de cara als pròxims quatre anys, visualisar que realment són possibles opcions de representativitat potent a nivell valencià. Vorem.