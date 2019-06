Lloro abrazado a un conejo rosa Una pica en Flandes Ser hombre no es ser culpable, no esforzarse por ser un hombre inocente de machismo sí lo es ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 3 junio 2019, 07:42

Isabel García Tejerina me regaló un libro que su madre le había regalado a ella cuando era muy joven. Se llama 'Cuando Hitler robó el conejo rosa', cuenta la huida de Anna y su familia del terror nazi y que Hitler también detuvo y exterminó a los muñecos de peluche. En el capítulo 11 de la novela, los padres de Anna se tienen que marchar a París dejándola sola en Suiza con su hermano Max, y su padre, al despedirse, además de prometer escribir una postal cada dos días, les ruega: debéis ser mejores que los demás. Los nazis estaban esparciendo mentiras sobre los judíos y a los niños les correspondía como a todos colaborar para que reluciera la verdad.

«Tenemos que ser más trabajadores que los demás -continuó papá- para demostrar que no somos holgazanes, más generosos para demostrar que no somos tacaños, más amables para demostrar que no somos groseros». No le importó a Anna que esta vez le dijeran que había que portarse mejor que los otros, al contrario, lo consideró una gran responsabilidad. Pues del mismo modo, me dijo mi amiga Tejerina, los políticos de hoy debemos ser más honrados, más sinceros, más consecuentes y más claros que lo normal, porque sólo exagerando nuestras virtudes podremos demostrar que no somos los corruptos que la propaganda populista esparce cada día en los medios de comunicación y en internet.

Naturalmente, es más fácil salir en la tele y proclamar que todos los políticos son despreciables, lo de la casta o los cobardes y todo eso, que intentar explicarse argumentando que, como todo en la vida, los hay buenos, malos y regulares. Con que no queda otra que esforzarse para ser aún mejores que los mejores, si buscamos desmentir en serio toda la basura que nos arrojan encima unos y otros. Lo mismo toca hacer a periodistas, curas, trabajadores de banca, actores que ganan un Goya, migrantes, enfermos, discapacitados..., qué se yo, a todos aquellos contra los que los prejuicios rompen como olas a los pies de un acantilado.

Hoy escribo avergonzado como hombre, como varón para ser más exacto. El suicidio de una mujer incapaz de soportar las bromas machistas de sus compañeros de trabajo ante la difusión criminal de un vídeo íntimo en el que aparecía practicando sexo, me ha llevado a preguntarme qué habría hecho yo. Desde luego, no habría colaborado en la circulación masiva del vídeo, seguramente me habría acercado a la mujer para mostrarle mi solidaridad, pero ¿estoy seguro de que además me habría atrevido a censurar a los otros varones que sí lo emitían y se burlaban? Aquí es donde abrazo al conejo rosa que robó Hitler y afirmo: hasta que los hombres no demostremos que somos más feministas que las mujeres, se podrá considerar que, de un modo u otro, todos tenemos alguna responsabilidad en lo que pasa. Ser hombre no es ser culpable, no esforzarse por ser un hombre inocente de machismo sí.