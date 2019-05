Més lliures

Enfilats en xàrcies socials, enviscats darrere de les pantalles, séries de TV programades... penjats en núvols sense temor de les tronades ¿a on està la llibertat que tant es proclama i cada dia veig més lluntana? Els Valencians del bronze hui patrimoni de l'humanitat, ya escrivien quan pintaven en abrics i llòbregues coves, la pedra refleixava sos pensamets copiant escenes quotidianes; els Íbers que prestaren nom a la península i ací deixaren en la Dama d'Elig i el Guerrer de Moixent obres d'artística evolució, ya feen signes pautats sobre plom. De les epigrafies al papiro egipci i sobre pelleta en pergamí, tenim notícia; de la China degué vindre aquella base que, prensant fibra de lli en Xàtiva, li digueren paper recordant l'idea original damunt de la que s'escrivia anteriorment. Hui la paraula valenciana PAPER que internacionalisà el producte, els anglesos l'escamparen. I, per a mi i per als romàntics que reivindiquem el valor impagable del paper com a sinònim de llibertat escrita, és motiu de cridar ad ell, recordant el llibre, que ve de la veu lliure. I aixina deu sentir-se qui escriu i deixa en paper, més perdurable que soports del dia, que demà no trobaràs cóm llegir-los. Perque d'Amstram a Mac, pc, disquet, cd, pen drive, núvols..., nos tenen, sí atrapats, pero yo no trobe modo de traure matèria dels setanta que no passí a paper i en canvi tinc llibres del 1.700 i facsímils del 1.300, que només aguarden que poses la vista damunt per a que t'aboquen raonaments en llibertat.

Molts i bons pensaments, idea identitària etc., escrits en el millor valencià i editats en paper, apenes poden córrer a trobar qui els faça seus, com tesor per a nets, tataranets... i ara, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana -sí, de cultura i valenciana, quan als polítics no els importa, es desdibuixa o servix d'escut per a catalanizar- a partir de hui, dic. obri la XXIX semana del llibre valencià. Vingau al carrer de les Avellanes. Llengua valenciana, lliure.