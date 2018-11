Sr. Ribó, Sra. Oltra i Sr. Puig m'agradaria que digueren quins són els llímits per a vostés de la llibertat d'expressió, ya que quan la fan els que vostés denominen extrema dreta els llímits són molt baixos i enseguida diuen que és intolerància, fascisme, dictadura.... i quan la fan atres grups afins a vostés com l'extrema esquerra o separatistes pancatalanistes subvencionats per les institucions valencianes, tot val i això vostés diuen que és llibertat d'expressió. Sra. Oltra, segons vosté un Estat de Dret no pot tolerar que els grups d'extrema dreta censuren a ningú, ¿acàs els d'extrema esquerra i pancatalanistes si que poden fer-ho? Recorde que vosté denuncià els escraches rebuts prop del seu domicili, pero quan ho patiren uns atres polítics, ¿això pensa que sí que era llibertat d'expressió?

Sr. Ribó, li dic una vegada més que vosté representa a tots els valencians, als que pensen com vosté i als que no ho fan. Per tant, en les mateixes circumstàncies ha d'haver les mateixes respostes. Tots recordem, quan fa unes semanes a un grup polític, degut a les pressions de l'extrema esquerra i pancatalanista, se li denegà un lloc a on celebrar el seu acte i vosté no li oferí cap estament municipal per a poder realisar-lo. Alcalde, suponga que un dia baix del balcó de l'Ajuntament de Valéncia alguns se dediquen a cremar l'estelada, bandera inconstitucional separatista, ¿qué diria vosté? ¿Això sí és llibertat d'expressió? Sr. Ribó ¿sap que el Sr. Dani Mateo és naixcut en Catalunya com vosté? Això nos ajuda a poder compendre quina és la vara de medir del tripartit municipal, autonòmic i provincial. Prou ya de la permanent excusa de la llibertat d'expressió. Netejar-se els mocs en la bandera d'Espanya no res té a vore en la llibertat de pensament ni en la llibertat de paraula. És mala educació, falta de respecte i despreci als demés.