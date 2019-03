SI TE LLEVEN EL DOLÇ I EL SALAT

Ara, quan de major podies menjar de tot en tranquilitat per dispondre de més temps, penses, que si te priven d'algunes coses, és que els anys no passen debades. I t'enrecordes de les coques de dacsa saladetes, de les panolles torrades, de les olives chafades, com de l'arrop i talladetes, la confitura de Benigànim i d'atres moltes melades caseres. I és que les coses varien a mida que tens molts calendaris encetats. I, si no te conformes, ho passes mal massa vegades. Aixina que quan veus cóm de carregats van els menuts a l'escola, t'enrecordes en lo llaugers que anàvem nosatres portant en la bossa només que l'almorzar, el cató i la pissarreta i, els més majorets, l'Enciclopèdia de Dalmau Carles. Llibre que els serviria fins aplegar als 10 anys i fer l'ingrés al bachillerat. En eixe llibre hi havia prou, i sense ell també, puix en els anys 1937, 38 i 39 -per l'inseguritat política- ni teníem llibres en l'escola pùblica. Llavors, els mestres donaven les classes, abreujant lliçons i conceptes pedagògics en el tauló de la classe. Hi escrivia, deixava que l'alumne ho copiara i memorisara i, després, preguntava, tenint en la mà un regle o punter que lo mateix servia per a senyalar sobre el mapa mut un riu, una montanya, una capital i preguntar-te cóm es dia. Si contestaves be, te felicitava, si no... ya sabies lo que te esperava: sentir la coentor de la vareta. Eren lliçons breus que, escrites sobre el tauló, se les adepreníem per respecte o por al mestre. Temps en el que no fer res no era senyal de ser ric sino de malfaener, per lo que els pares, si el fill o la filla no rendien profitosament en classe, ella se quedava en casa ajudant a la mare i ell anava a l'horta o al taller que éste sempre tenia la porta oberta per a rebre un nou aprenent. Ni els vells -que, per malalts se quedaven vora la llar- paraven. Eixos que hui plenen residències puix pareix que uns no volen ocupar-se d'ells i, atres, no poden. En canvi, els orientals els solen tindre ben prop i presents, ya que diuen que aixina honoren la seua pròpia història.

Si eres jove, aprofita't. Perque, potser, que el mege te diga, un dia, que pel be de la teua salut ni la sal ni el sucre els tens que provar, i, llavors, te lleve fins el mateix gust de viure.