Para llevar Da igual que quieras comprar unos azulejos fabricados a 50 kilómetros o unas especias indias, a miles. Esas empresas te lo traen MARÍA JOSÉ POU Sábado, 18 mayo 2019, 09:48

El negocio ya no está en fabricar sino en transportar. Lo estamos viendo con las empresas que se encargan de llevarnos comida a casa, medicamentos y hasta fotocopias. La cuestión es hacernos la vida más cómoda evitándonos, incluso, salir a por una pizza. Explicaba Juan Roig hace poco que la apuesta de sus supermercados por los platos preparados buscaban que el cliente ya no tuviera que cocinar excepto por placer. Y ésa es la clave de buena parte del negocio actual: ponerse al servicio de un cliente que no quiere dedicar tiempo a las cosas banales y prefiere destinar sus recursos a aquello que realmente le haga feliz. Lo pienso cada vez que escucho cómo traen la compra a los vecinos. No son familia numerosa ni necesitan probablemente un camión de mudanzas cada vez que van al súper y sin embargo, teniendo la oportunidad de evitarse el carro, las bolsas y el carga y descarga, prefieren esa opción. Es muy respetable y no puede negarse que ayuda a crear puestos de trabajo, tal y como hacen las empresas de ciclistas que se desloman por llevarte la cena los viernes por la noche cuando no quieres moverte del sofá ni para abrir la puerta. Solo falta un 'roomba' mayordomo capaz de recibir al porteador, hacer el pago y poner la comida en los platos para servirla en el salón. Mi reino por una peli, una chaise longue y una mantita.

Ahí reside ese nicho de oportunidades laborales, lástima que las condiciones sean tan penosas que algunos aún tenemos reparos para alimentar un negocio que parece abusar de su necesidad. Pero lo cierto es que va a crecer en los próximos años: todo a domicilio. La prueba es la multiplicación de empresas que viven de llevar cualquier cosa desde cualquier punto a cualquier otro. Da igual que quieras comprar unos azulejos fabricados a 50 kilómetros o unas especias indias, a miles. Esas empresas te lo traen. Y el plus de beneficio lo proporciona nuestra impaciencia: si lo queremos ya, tendremos que pagar un poco más. En esa línea incluso están algunos negocios de ropa que, conociendo la tendencia de algunos clientes a probarse las prendas en la tienda y luego adquirirlas por Internet porque es más barato, invitan a aplicar el móvil a la etiqueta donde hay un código de barras para comprar otro, cambiar de talla o elegir un color distinto. Todo sea por facilitar una compra que ya hacemos, por pereza o como forma de distracción a través del teléfono. Con esa pereza, más allá de aumentar el sedentarismo, se evitan las malas caras de la pareja que se aburre en la puerta del probador; quizás se incrementen las compras, sobre todo compulsivas, y se multiplicarán las empresas dedicadas a llevarnos lo comprado a casa. Lo están viendo venir grandes almacenes que pactan con distribuidoras internacionales para servir de punto de entrega, o pequeños negocios que ganan ya más convirtiéndose en «apartado de correos» donde recoger un paquete que vendiendo lo suyo.