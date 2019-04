¿CUÁNTO LLEVA VOX? Sábado, 27 abril 2019, 10:01

No parece que Vox vaya a ganar el 28-A, pero a estas alturas de la película parece poco discutible que el partido de Abascal ya ha ganado la campaña electoral. El partido de derecha populista ha contado por éxitos cada uno de los mítines que ha protagonizado a lo largo de los últimos quince días de campaña. Y su muchachada españolista ha mostrado un entusiasmo en cada uno de los actos sólo comparable al que parece despertar Pedro Sánchez en los suyos. Más allá de que el éxito lo hayan logrado a base de mensaje populista y lugares comunes, la gran incógnita que se resolverá mañana pasa por comprobar cuál es el apoyo real de que dispone esa formación. Las encuestas les han situado con un respaldo que les garantiza con holgura representación parlamentaria, aunque esos mismos sondeos alertaban del elevado nivel de indecisos -fueran de votantes que efectivamente no habían decidido a quién apoyar, o simplemente de quienes no querían revelar su voto-. Si Vox moviliza tanto como da la impresión a la vista del éxito de sus mítines -el del jueves en Valencia fue un ejemplo-, las encuestas pueden haberse quedado viejas antes de tiempo. Y la posibilidad de que el resultado de Andalucía pueda exportarse a la Comunitat Valenciana o al conjunto de España se disparará. Así que la pregunta es esa, ¿cuánto lleva Vox? Como si de una partida de cartas se tratara, PP y Cs, a la greña después de que Albert Rivera le levantara a Ángel Garrido a los populares en Madrid -una pieza menor, pero un síntoma preocupante para los de Pablo Casado-, tienen depositada su esperanza en que Vox despegue lo suficiente como para que la suma a tres bandas llegue a 176 en el Congreso. En la Comunitat, el análisis es similar, con el matiz de que el crecimiento de la participación en las elecciones pone cuesta arriba las posibilidades de Unides Podem-EU de acceder a Les Corts. Las últimas encuestas venían alertando de una peligrosa tendencia a la baja del partido de Pablo Iglesias, invisible durante cuatro años en la Comunitat. Y la campaña de Rubén Martínez Dalmau, el candidato de ese partido a presidir la Generalitat, no ha servido ni mucho ni poco para invertir esa tendencia. Que Podemos se pudiera quedar fuera del Parlamento valenciano no implicaría necesariamente la mayoría parlamentaria del bloque de centro-derecha. Pero sí que contribuiría a abrir dos escenarios distintos para Ximo Puig. Habrá que esperar a ver los números pero es posible que, si se diera ese escenario, las opciones del PSPV de sumar con Cs fueran reales. No creo que el jefe del Consell esté pensando en cambiar de aliados -y menos a un mes escaso para las elecciones municipales-, pero abrir esa puerta situaría a los socialistas en disposición de negociar desde una posición de mayor fortaleza la reedición del Botánico con el partido de Oltra.