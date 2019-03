Lletres i festes

La festa també deu fer història. Les commemoracions poden, o no, ser festives. Dos dumenges en arrere celebràvem 'la Crida'. Recorda, per l'entrega de les claus, una declaració d'apertura ciutadana i una actualisada orde de l'Alcalde a la Fallera Major: «crida a totes les gents... per a que vinguen a la festa...». Hui el clam dona prou de sí. El d'enguany, valent i ben dirigit, pretenia sumar a tot un món creatiu d'artistes i artesans complementari, junt a les comissions, base imprescindible: mestres fallers, coeters, músics, indumentaristes, pintors, retratistes... pero dels poetes, escritors, periodistes... ¿qué? Quan tot es crema, en paper com sempre, queden els llibrets de falla, escritura notarial de lo que representa cada monument, inclús la publicitat que els financia recordarà l'entorn social. Per això eixiré a defendre la lletra impresa, que ve de la creació, més o manco en solvent poètica o jocosa descripció acudolada, pero necessària; la crònica periodística, etc. I aixina retrauré la gràcia de fer llibrets i l'esforç de Lo Rat Penat per acaronar-los, com a reducte de Llengua viva. Precisament, demà dia 5 se farà públic en un sopar en el que ya no cap una ànima més, el resultat del concurs, centenari d'anys, de falles, concursant més de 350 i unes atres persones sopant.

La lletra ve de la paraula. La de Sant Vicent arribà a tot lo món; si Ausias March elevà la del seu poble al cim de les llengües romàniques, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana crida per al dimecres 6, a les 18 h., a La Llonja, i a les 20 h. al Sant Càliç. El XXXI Dia de la Llengua Valenciana recordarà al Sant Ferrer i al poeta March en els aniversaris de la seua pèrdua. Compartim la Llengua que nos identifica i que ara, en internet és visitada per millons i no deixa de publicar llibres.