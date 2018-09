Llengües minorisades

El conseller d'Educació ha estat estos dies en Brusseles, en el marc de les celebracions del Dia Europeu de les Llengües. Marzà ha pregonat que Valéncia és un «eixemple de promoció de l'igualtat d'oportunitats llingüístiques» i ha tret pit davant dels responsables europeus per les seues «bones pràctiques» en esta matèria. Mentrimentres, en el Cap i Casal, en l'acte d'apertura dels cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat, tres representants de tres llengües europees (el valencià, el balear i el napolità) se llamentaven de que, en ple sigle XXI, els drets llingüístics dels seus parlants continuen sense respectar-se.

Massimiliano Verde, president de l'Acadèmia Napolitana, nos relatava que el napolità, a pesar d'estar filològicament reconegut com a llengua i de contar en un còdic ISO internacional, patia tal estat de minorisació que resultaria absolutament inaudit que una persona apareguera parlant en napolità en un programa de televisió o en un acte formal, a risc de ser considerat com «de baixa categoria», «vulgar», «ridícul» o «de poble».

Per la seua part, Joan Pons, director de Sa Fundació Jaume III de ses Illes Balears, a pesar de constatar que les varietats baleàriques conserven una envejable vitalitat, se queixava de que les noves generacions van perdent les característiques idiomàtiques més genuïnes (supostament 'informals' o 'vulgars'), suplantades per un català oriental estàndart pretesament'formal' i 'acadèmic'. Fins al punt que Pons, despuix de protestar perque en l'Estatut d'Autonomia balear la llengua cooficial continua sent la «catalana, pròpia de les Illes Balears», clamava que ixcà fora eixe supost «català balear» el que s'ensenyara en les escoles, i no el barceloní que servix de base a l'estàndart català, i que els chiquets mallorquins ensenyen a sos pares i yayos «perque no saben parlar be».

Voro López, director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, constatà les similituts sociollingüístiques de tres llengües romàniques agermanades per l'història i la mar Mediterrànea. I encara que, per sòrt, (casi) ningú se riu o fa burla ya d'algú que parle en valencià o en balear en un àmbit formal o públic, una nova classe de diglòssia s'escampa com una taca d'oli en unes jóvens generacions que, també, estan convençudes de que parlar el valencià de sempre és parlar «un mal valencià».

Tres realitats, junt a unes atres que compartixen un referent històric en l'antiga Corona d'Aragó, que deuen coordinar-se i visualisar-se a nivell internacional per a contrarrestar la visió fictícia que alguns pretenen construir. I és que ací en Valéncia se discrimina i se condena oficialment a l'ostracisme a entitats, escritors i usuaris que no fan atra cosa que promocionar i defendre eixe valencià 'de sempre'. Pero això, no nos cap el menor dubte, el senyor Marzà mai ho contarà als seus amics europeus.