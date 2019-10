Llena de burro

A veces, al escuchar a Isabel Díaz Ayuso y a otros especímenes pienso en Tono y en la doble página de 'La Codorniz' donde hacía una «Justificación y defensa del burro». Se puede ver en el magnífico libro 'Tono. Un humorista de la vanguardia' (Renacimiento), de Gema Fernández-Hoya, Aguilar y Cabrerizo. «Va por esos caminos al lado de su gitano con la cabeza baja, lleno de resignación, lleno de vergüenza y lleno de burro». Me da la impresión de que Javier Ortega dice las burradas en serio. Pero Díaz Ayuso, no. Cree que lo suyo es la 'boutade', pero no le sale. Porque ni siquiera ella cree que se vayan a quemar iglesias. Que la consecuencia de la exhumación de Franco y de la ley de Memoria Histórica sea quemar iglesias. Es sólo que está en el bando donde se sueltan esas cosas. Sigo con Tono y el burro: «Se nos podrá decir que su manera de rebuznar es ordinaria; lo reconocemos, pero ¿quién puede asegurarnos que eso lo hace en serio?».