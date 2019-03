Llemosinisme i valencianisme

El passat dimarts organisàrem en Lo Rat Penat, com ve sent costum, una taula redona en honor de Constantí Llombart, en data pròxima a l'aniversari de la seua mort, ocorreguda el 30 de març de 1893. Com vostés sabran, Llombart fon u dels pares fundadors de la nostra centenària societat valencianista: la 'pata' progressista i republicana, junt a la conservadora, representada per Teodor Llorente, i la lliberal de Feliu Pizcueta, qui fon primer president de l'entitat. Pero és també el seu clim integrador i el seu incansable valencianisme (no a soles estrictament cultural, sino també vorejant, de manera pionera, una certa proyecció política) lo que, encara hui, servix d'espill i inspiració per a tots aquells que sentim la necessitat de continuar reivindicant l'us i el conreu de la que, en temps de Llombart, se dia «la morta viva»: la llengua valenciana.

Si retrocedim a les obres produïdes pels lliterats de la Renaixença valenciana, observem una divergència notable en els usos llingüístics i ortogràfics, a sovint caracterisats per dos extrems: o be la coloquialitat més absoluta, grafiada ademés en ortografia castellana, o be l'arcaisme més rebuscat, en grafies que, a voltes encertadament pero unes atres de manera errònea, pretenien recuperar els usos ortogràfics tradicionals de la llengua valenciana anterior a la decadència del sigle XVIII i principis del XIX.

En canvi, si del reflex normatiu passem a l'idea que tenien els nostres renaixentistes sobre el nom i l'entitat del valencià, la realitat era prou més homogénea: la denominació de llengua valenciana, com en totes les époques anteriors, era l'habitual, i coexistia, també com havia segut tradicional, una consciència de germanor en unes atres llengües germanes, com el català i el mallorquí pero també el provençal o el gascó. Llengües pròximes estructuralment, que sugerien un antic parent comú que solia rebre el nom de «llemosí»; segurament perque fon eixa modalitat llingüística, parlada en lo que hui és el sur de França, la primera que, en l'Edat Mija, contà en un primerenc prestigi, per ser la preferida pels trobadors.

Eixa normalitat que vivia a l'hora la germanor 'llemosinesca' i la reivindicació orgullosa d'una llengua, la valenciana, com la més prolífica de tota la família idiomàtica, en donar lloc a un Sigle d'Or lliterari, se trencà en les primeres décades del sigle XX. Un trencament auspiciat pel noucentisme burgués català, que trià construir una llengua catalana independent del provençal a l'hora que proclamava l'anexió del valencià i el mallorquí com a dialectes. Els contertulis de la taula redona, Josefa Villanueva, Lluís Fornés i Voro López (els tres, doctors en Filologia), en trayectòries i conviccions vitals diverses, coincidiren en el diagnòstic. Ara falta tindre la valentia i l'habilitat de construir la solució a un mal que, este sí, ya dura més de cent anys.