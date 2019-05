Y EN ESO LLEGÓ OLTRA Y MANDÓ BURGUERA Lunes, 20 mayo 2019, 12:34

Y en eso llegó Fidel/ Y se acabó la diversión/ Llegó el comandante y mandó a parar». Así lo cantaba Carlos Puebla loando las azañas del dictador cubano para finiquitar el régimen de Batista, otro dictador. Siempre hay alguien con la última palabra, unas veces por autoridad, por el poder de las armas, de las urnas o por jerarquía, que no es lo mismo cada caso. La cuestión es que la muchachada del Bloc estaba liándola parda en Les Corts hasta que llegó Oltra para 'mandar a parar' un espectáculo «ridículo», según un histórico dirigente nacionalista. Curioso que fuese la líder de Iniciativa, el yin de Compromís si el Bloc fuera el yang, la que le pegase el tajo al nudo gordiano que se había organizado en torno a la posibilidad de que Enric Morera continuase como presidente de Les Corts. Desde el entorno del máximo responsable de la Cámara se apelaba al practicismo y a la memoria histórico política frente a un bando que contempla a Morera como un miembro de la sociedad 'adultocéntrica'.

A día de hoy, si Ximo Puig quiere ser presidente de la Generalitat deberá ser investido por Les Corts en un pleno que deberá convocar Enric Morera, miembro de Compromís. A día de hoy, lunes, pero de la semana pasada, destacados miembros del grupo parlamentario de la coalición nacionalista despreciaban este condicionante, que en 2015 no se dio, lo que permitió a Francesc Colomer convocar un pleno en el que su jefe de filas en el PSPV tomase posesión del cargo con un calendario, lógicamente, más acomodado a sus necesidades que a las de sus socios nacionalistas. Quien tiene la sartén por el mango puede dar un sartenazo. Es probable que este sea uno de los argumentos principales que motivasen que Oltra se vistiese de comandante y mandase parar el baile de la coalición, que era visto con cierto estupor, pero también regocijo, desde las filas socialistas. Quizá pesó algo la sensación de que se iba a mamonear de nuevo con la presidencia de Les Corts. Quizá tampoco ayudó que Fran Ferri, el portavoz de Compromís, se pasase de sinceridad al comentar que lo de la presidencia y la constitución de Les Corts es un asunto que no centra la atención de la ciudadanía. Si fuera por lo que interesa a la gente, Compromís debería preocuparse por mandar a alguien a la isla de 'Supervivientes', que es lo que más se ve en televisión con mucha diferencia. Si los miembros del grupo parlamentario de la coalición se sintieron molestos al comprobar el modo en que Oltra «acabó la diversión» que allí se producía, Morera no lo estaba menos. El presidente que repite al frente de Les Corts ha podido constatar que le quieren poco, o nada, y nada peor que un ser despechado que, además, puede apretarte las tuercas para que hagas públicas las facturas de tu grupo parlamentario, y ganas, no le faltan.