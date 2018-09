A dónde van las personas que se levantan de sus asientos del tren 15 minutos antes de llegar al destino? Sobre todo en esos viajes en que el trayecto finaliza para todos los pasajeros. No ha desvelado la voz de megafonía la proximidad de la siguiente parada y ellos ya se aventuran hacia la puerta para conquistarla. Y cuando lo anuncia finalmente ellos asienten satisfechos, como si lo hubiesen adivinado antes que nadie.

Como nunca he sido de esos, tengo curiosidad. ¿Qué pasa cuando sales el primero a la estación, cuando eres el primero que pisas el andén? ¿Hay alguien esperándote para recibirte, felicitarte y darte un premio? ¿Se logra una condecoración? ¿Y al acumular varias te regalan un billete? Tal vez haya datos que desconozca, que no se compartan nada más que entre unos pocos, y por eso no llego a comprender la motivación de salir con semejante celeridad y ansia de un tren, como si se supiese que fuera a desintegrarse. Quizás peco de mal informado y existe una recompensa para esos seres en forma que acuden raudos a abrir las puertas y pisar tierra.

¿Qué impulsa a una persona a plantarse durante un cuarto de hora de pie para guardar cola sin ninguna finalidad, con la maleta, el bolso y la gorra perfectamente colocados como si fuesen a pasar revista? ¿Por qué no les importa atropellar e importunar a cualquiera de los que aún están sentados mientras bajan su equipaje y comienzan la conquista del pasillo? Y a ti, aunque seas consciente de que queda un rato hasta arribar a la ciudad de destino, te hacen sentir irresponsable por no iniciar la labores de desembarco. Y es más, notas cómo te miran sin disimulo juzgándote por dejarlo todo para el final o por no anticiparte a lo que ha de venir.

No viene bien, por ejemplo, si estás leyendo y has calculado que el tiempo que resta es suficiente para acabar un capítulo. O si estás escuchando música y disfrutando de una canción. Tal vez haya llegado la hora de establecer un protocolo acerca de la antelación con la que está socialmente aprobado levantarse y prepararse para salir del tren. El mundo se divide entre los viajeros que esperamos hasta el final para salir del vagón y los que no ven la hora de abandonar. Nosotros y los otros.

Esos otros, por cierto, son en definitiva los mismos que aguardan en un aeropuerto 15 minutos ante el mostrador para subir al avión, aunque aún la compañía no haya dispuesto el vuelo. Son esos. Los que esperan impertérritos no vaya a ser que algún contratiempo les impida ocupar el asiento que ya tienen asignado. Los reconocerías en un avión, en un tren o un autobús si se tercia. Sí, ahí estarían en la parada ocupando los puestos de salida.

No me juzguen por el mal humor. Cómo se nota que han acabado las vacaciones.