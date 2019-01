LLEGAN LAS PROMESAS Cap i casal La precampaña arranca con anuncios de inversiones insólitas y que acabarán en el cajón de los proyectos fallidos PACO MORENO Valencia Lunes, 28 enero 2019, 09:18

Qué quiere? ¿Qué necesita? Los vecinos de Villar del Río hacían cola para pedir una cosa, sólo una, a los americanos. Uno decía una mula, otro una bicicleta de carreras (con timbre) y un tercero se decantaba por un clarinete. Todo era posible en la tragicómica cinta de Berlanga. En los próximos meses ocurrirá lo mismo, pero al revés. Partidos e instituciones empezarán a deslumbrarnos con un arcoíris de anuncios, inversiones millonarias que convertirán Valencia en la mejor ciudad del mundo, la más vanguardista, transversal, ecologista y emprendedora.

Puedo prometer y prometo... Parafraseando a Adolfo Suárez y lo que repitió durante años por todos los rincones de España, pues prometo acordarme cuando escuche eso anuncios de la Esfera Armilar, los rascacielos de Calatrava, la construcción de unos túneles junto a Cánovas y el puente de Aragón o de la recuperación de las playas de El Saler. Así tendré cierto equilibrio al escribir por ejemplo sobre el túnel submarino que llegará al puerto (vaya desastre sería para la playa de la Malvarrosa y el Cabanyal, por cierto), la estación Central o lo que dijo este sábado el alcalde Joan Ribó, la creación de una empresa mixta para construir 600 viviendas de alquiler a precios baratos. En este carrusel de noticias que llegarán las próximas semanas para encandilar al personal (milongas o cabras como se las conoce entre los periodistas) antes del 26 de mayo, el único morbo será ver como discrepan los actuales socios de gobierno. El túnel submarino al puerto provocó un respingo al alcalde cuando se enteró tras el consejo del Parque Central. Desconocía la cabra (perdón) del president Puig y Aurelio Martínez, demostrando que lo de socios y amigos no siempre va unido.

Y su anuncio de la empresa mixta con un socio privado para construir viviendas provocó en unas horas la reacción de María Oliver, candidata de Podemos a la alcaldía, quien le recordó que el Ayuntamiento gestiona o tiene en proyecto a través de AUMSA un millar de pisos. ¿Por qué duplicar estructuras? La pregunta de la socia y no tan amiga tiene su miga y merece una respuesta de Compromís.

Pero más allá de las milongas acostumbradas, la precampaña electoral tendrá un tema, instalado ya en la población. Tanto el PP como Ciudadanos han puesto la mira en las políticas de tráfico del tripartito los últimos años. Ya es evidente que el fin de fiesta que había preparado Ribó con el aluvión de carriles ciclistas se le ha vuelto en contra, con el último episodio de los conductores de ambulancias en su contra.

Tanto María José Català, candidata del PP, como el concejal del partido naranja Narciso Estellés lanzaron sendas propuestas el sábado de revisar esta política. La primera, con las decisiones tomadas por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, acerca del cambio de sentido de tráfico en parte de Cirilo Amorós. El segundo, con mociones que se debatirán en el pleno de este jueves y que piden la revisión de los carriles ciclistas más conflictivos y polémicos, sobre todo al dejar sólo un carril para el tráfico. La manera de movernos, por decirlo de una manera frívola, ha sido el tema de este mandato y se ha extendido a la precampaña. Nada más pese al intento de Compromís de incluir en la agenda novedades compradas por muy pocos, como la folclórica decisión de que los agricultores puedan vender en los mercadillos ambulantes. Aparte de fastidiar a los comerciantes y vendedores de los mercados municipales, no se me ocurre otra consecuencia de esta medida, imprecisa y que no deja de ser un anuncio.

Si quieren proteger de verdad la huerta, hacen falta otras medidas más allá de que cada cierto puedan comprarse patatas o tomates en la plaza del Ayuntamiento. ¿Ha aumentado la superficie cultivada en los últimos cuatro años en la huerta de Valencia? ¿Hay más habitantes que tienen como actividad registrada la de agricultor? ¿El propietario de una alquería ha dejado de sufrir un calvario burocrático si quiere hacerla habitable? Me temo que no. Seguimos con la política del selfie y decir en la red social de turno que has comprado una lechuga estupenda donde tiran las mascletaes.

Pero no quiero calentarme tanto la boca, que falta mucho para votar, lo que ya están haciendo miles de personas precisamente en una red social a cuenta de los carriles ciclistas. Por cierto, muchas más que en los llamados procesos de participación ciudadana que los aprobaron, donde seis carriles recibieron menos de cien apoyos.