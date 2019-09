¿POR QUÉ HEMOS LLEGADO A ESTO?

Si se preguntan a qué me refiero con 'esto' la respuesta es muy sencilla: a tener que volver a votar en unas elecciones generales, las cuartas en cuatro años, lo cual no siendo una tragedia (acudir libremente a las urnas nunca debe serlo) no es una buena noticia porque evidencia las dificultades de la clase política española para llegar a acuerdos, ceder, consensuar. Pues bien, hemos llegado a esto porque en los más de cuarenta años de democracia los partidos nacionales no han tenido necesidad de pactar entre ellos a la hora de formar Gobierno, otra cosa es para repartirse cargos en organismos o para taparse mutuamente las vergüenzas de la corrupción. Pero cuando a socialistas o a populares les han faltado votos en el Congreso de los diputados a quien han mirado es a los partidos nacionalistas, a la Convergència i Unió de Jordi Pujol o al Partido Nacionalista Vasco, que se han convertido de este modo en elementos imprescindibles de la política española. El Partido Comunista primero e Izquierda Unida después siempre fue un molesto compañero de viaje para el PSOE, al igual que el desaparecido CDS tanto para la derecha como para la izquierda. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy siempre tuvieron el recurso de catalanes o vascos para llegar a la Moncloa, un favor que estos se cobraron con creces en forma de inversiones en sus comunidades o en cesión de más competencias (la gestión de las cárceles, por ejemplo, que Pujol arrancó de Aznar), una táctica miope y egoísta que ha acabado teniendo funestas consecuencias para la gobernabilidad de España, para su integridad territorial, para la solidaridad entre comunidades, para la construcción de un proyecto de Estado. No había entonces partidos relevantes a izquierda y derecha que hicieran sombra a socialistas y populares, que vivían cómodamente instalados en el bipartidismo. Hemos llegado a esto porque ni los unos ni los otros han sabido adaptarse a la nueva realidad, a la composición de un Parlamento con hasta cinco fuerzas nacionales (PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox), porque no les ha interesado que estas opciones se consoliden (aunque en autonomías y ayuntamientos no han tenido más remedio que hacerlo). Tampoco los nuevos, los de Rivera e Iglesias, lo han puesto fácil, especialmente los primeros con su tozuda negativa a pactar con el PSOE, que seguramente era la solución preferida por una mayoría de los españoles una vez vistos los resultados electorales. Hemos llegado a esto porque todos, pero fundamentalmente PSOE y PP, han actuado haciendo gala de un tacticismo insoportable que sólo mira por los intereses de sus respectivos partidos y de sus liderazgos, mientras nadie lo hace por el de España.