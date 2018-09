No me llame millonario

A Howard Hughes no le gustaba que le llamaran millonario. Demonios, era multimillonario. A Puigdemont, Lluis Puig y Clara Ponsatí no les gusta que la Justicia les llame huidos, les parece que la expresión es impropia y desconsiderada. Amárrame los pavos, no me llames Dolores, llámame Lola, que ese nombre en tu boca sabe a amapola. Ha tenido que pronunciarse la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazando la petición de la defensa de los líderes independentistas fugados en octubre a Bélgica (luego Ponsatí se fue a Escocia). Querían que les llamaran procesados ausentes o exiliados. El TS ha contestado que huidos es un «término adecuado y en absoluto desconsiderado». Por otro lado, el PDeCAT se ha desvinculado de Convergència Democràtica en el 'caso del 3%' en la Audiencia Nacional alegando que son un partido nuevo e independentista. 'Ese no es mi papá', que diría Paulina en 'La casa de las flores'. Lo que si son es un grupo cómico.