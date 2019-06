Llamas de sexta generación

Bomberos y militares que trabajan contra las llamas en el gran incendio de Tarragona han reconocido que no se pueden permitir el lujo de atacar los frentes. Son imparables y su avance es rapidísimo. Sólo caben estrategias de actuación un poco más allá, aplicar la inteligencia para acudir antes a donde se piensa que llegará el fuego, de modo que cuando se presente allí se hayan dispuesto medidas que minimicen su virulencia, y así, poco a poco, ir rodeándolo, acotándolo, dejando quemar por dentro, haciendo cortafuegos, incluso prendiendo adrede pequeñas masas, de manera controlada para frenarlo. Ayer anunciaron que empezaban a tenerlo controlado. Sin embargo han señalado que es un tipo de incendio al que no estaban preparados, muy virulento, que no habían visto, y lo han definido como incendio de sexta generación. El concepto no es nuevo, ni siquiera en España. En Norteamérica, los ingenieros ya plantean que son incendios que hacen crisis total cuando la acumulación de combustible es bestial, de varias décadas. No hay quien apague frentes de kilómetros con llamas de más de treinta metros que avanzan muy rápido porque encima hay tanta energía concentrada que se generan fuertes vientos alrededor que realimentan el proceso. Pueden acudir al recurso acostumbrado del cambio climático para explicarlo, si así quedan más complacidos, pero eso no fijará las verdaderas causas. En el fondo está el abandono rural, la despoblación, los bancales incultos. Y acuerdos internacionales como el de Mercosur ayudarán a que esto vaya a más. Europa venderá más coches y servicios a Sudamérica, que traerá a Europa más alimentos que dejarán de producirse en comarcas españolas que quedarán vacías, donde crecerá la biomasa salvaje que un día u otro quemará un incendio de sexta generación.