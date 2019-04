Una llabor històrica

Gràcies a esta llabor històrica, hui, els Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat reben el premi anual Senyera 2019 que concedix l'associació cultural Plataforma Valencianista, premi que s'otorga per la trayectòria de la llabor divulgativa i formativa que des de les aules de Lo Rat Penat se ve realisant a lo llarc d'estos últims 70 anys.

La Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes des de la seua fundació en 1878, sempre s'ha volcat en el treball de recuperar, promocionar i difondre les festes, costums i tradicions del Regne de Valéncia i junt ad elles la llengua valenciana, que és el nostre signe identitari més destacat, i que hui lamentablement està qüestionada en la seua identitat per aquells que deurien defendre-la i potenciar-la, traïcionant aixina la nostra història i cultura.

Per tot això, com a President de Lo Rat Penat, crec que igualment s'ho mereixen totes les atres seccions que formen la nostra societat i que en la seua entrega diària fan gran a la nostra Entitat.

Un treball colectiu i d'equip de tots els que formem Lo Rat Penat i que durant els últims 24 anys ha tingut com a colofó conseguir la nova sèu en el carrer Trinquet de Cavallers. Un edifici històric a on els seus murs nos recorden l'herència romana i cristiana en la presència dels cavallers de Sant Joan de l'Hospital. I per eixa fermea i treball demostrat, hui podem disfrutar tots els valencians i valencianes d'esta sèu, casa de la valencianitat, que acull a tots aquells que hem lluitat, lluitem i seguirem lluitant per tot lo nostre. Aixina mantindrem viu el llegat dels nostres fundadors, mantenint viu el lema de Constantí Llombart: "Tot s'ho mereix Valéncia, per a Valéncia tot".

Gràcies puix a totes les seccions de Lo Rat Penat i als hòmens i dónes que en el seu treball fan gran a Valéncia.