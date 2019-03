Listas y primarias Tienda de campaña Algunas veces son un adorno democrático; los partidos necesitan especialistas bien formados que trabajen en el Congreso F. P. PUCHE Jueves, 21 marzo 2019, 08:51

Uno de estos días vi que José Luis Ábalos iba a dar una rueda de prensa con una cara de vinagre que impresionaba. Estaba enfadado y la causa estaba en el sur, en Andalucía, donde había tenido que maniobrar duramente para poner los candidatos que más interesaban a su partido.

La rueda de prensa, en la que el secretario general estuvo serio pero siempre correcto, dejó claro lo que se sabía y se olvida: que las primarias, ese modelo de selección de candidatos aportado por el socialismo a la política, pueden ser una herramienta simpática para adornar un proceso de alta competición, pero hay ocasiones en la que es preciso saltársela, obviarla y dejarla sin efecto, porque hay valores y necesidades -así vino a decirlo el responsable del partido- que han de primar.

- El partido necesita un equipo de trabajo en el Congreso, dijo Ábalos con firmeza.

Sí, quedó meridianamente claro: las primarias son, para todos los partidos, un adorno democrático, un modelo que proporciona estilo a una selección; como la teórica igualdad de oportunidades y la conveniente equiparación de géneros, las primarias proporcionan calidad y buen perfume a un proceso. Pero ni son un modelo infalible ni, aunque lo fueran, convendría que lo llenaran todo hasta darle al sistema una insufrible rigidez. Porque alguien tiene que configurar, en el Congreso, un equipo que debe ser, además de fiel y cohesionado, variopinto y especializado, hábil y trabajador, con experiencia y capacidad de seducción. Y además ha de estar preparado para gobernar.

No, no es nada fácil preparar una lista de candidatos; todos los partidos, disimulen menos o más, tienen estos días el mismo problema que el PSOE, que, desde los 85 escaños actuales, aspira, y es mucho aspirar, a pasar la barrera de 100. Se necesita que el «paquete» final de elegidos, el grupo parlamentario, atesore el mayor número de habilidades posibles con una flexibilidad total. Porque un anónimo diputado por Valencia, o por Ciudad Real, va a ser adscrito, según sus virtudes, a una comisión u otra, a una u otra tarea.

Al Congreso y al Senado, lo anoto aunque se ría algún lector, se va a trabajar mucho y muy duramente en tareas legislativas complejas. Si se ignora, es una culpa de los propios partidos que consagramos en los medios informativos. Ocurre, sin embargo, que la mayoría de los diputados y senadores son desconocidos que no sabemos qué han hecho, en qué leyes han trabajado y cómo han procurado, o no, dar explicaciones de su trabajo. Por eso Ábalos necesita, es un ejemplo, un especialista en educación y sanidad, formado en derecho administrativo y que a ser posible se haya bregado en alguna autonomía «no chirriante». Le da igual que sea hombre o mujer pero necesita, sigue el ejemplo, que tenga más de 50 años. No lo duden, si las primarias se lo han relegado a un puesto retrasado, él lo rescatará. Es su trabajo, su obligación... Es ¿les suena? la lucha por el poder.