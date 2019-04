Me negó la naturaleza el don de calcular la edad del prójimo con cierto tino. Soy nefasto en ese deporte. Amplío, pues, la horquilla, y tal que así estoy en condiciones de afirmar que esas dos señoras superaban los 60 años pero no rebasan los 80. Una bebía una caña y la otra un brebaje rojizo, ignoro si un Campari o un Bitter de esos. Estaban tan ricamente con su sosegada charla. Conecté el timpano porque tras repasar a los familiares se lanzaron hacia la política.

La que pimplaba cerveza apuntó: «Es que me da miedo porque a ver si le vamos a quitar escaños al PP...» La que bebía líquido bermellón la interrumpió con esa energía que sólo otorga la máxima confianza: «Ah no no... Hay que votar sin miedo y ser valientes y por eso voy a votar a Vox... No nos pueden quitar el voto por el miedo... Yo aún no me atrevo a decirlo, te lo digo a ti que para eso somos amigas...». Estas conversaciones no sólo me resultan enternecedoras sino que apuntan tendencias que, en verdad, ya sospechábamos. Donde ambas coincidieron fue en vapulear sin piedad a Sánchez. Lo más delicado que le brindaron fue «egocéntrico patológico» por su querencia a volar con el Falcon. También censuraron su adicción hacia el decreto ley y al subidón del gasto público. Lo que ansiaban era una victoria de los suyos, en cualquier caso, para desalojarlo del poder. De milagro no intervine para sumarme a ese anhelo. Ya no se trata de nuestra edad, ni de nuestras simpatías, ni de nuestras manías. Si razonamos fríos y desde la cartera encontraremos suficientes motivos para desear que no repita Sánchez en la máxima jefatura. Pero en tiempos de envoltorios e imágenes priman las banales emociones de red social y el sentimentalismo cursi. Será interesante asistir al recuento el 28-A. Un nubarrón eclipsó el sol y las damas huyeron. Hice lo mismo.