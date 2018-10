Yo lo que digan Isabel Celaá y Elsa Artadi. Ese es mi nivel de incompetencia (los hombres no son mejores). Ábalos diciendo el lunes que no había escuchado a Torra hablar de violencia y Sánchez poniéndose vía Twitter «en modo electoral», ajeno al lío del 1-O. Titular de 'El Periódico': «Torra jalea a los CDR» (y «Hacéis bien en apretar»). Según Artadi, «una cosa es apretar y otra es ser violento. La gente hace tiempo que está apretando». Suena escatológico. Celaá: «No ha llamado a la violencia, pero al pedir seguir con la causa, luego tuvimos personas muy agitadoras en la calle». Tenía que llegar Sánchez, ayer, a buenas horas, en Twitter: «El president Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino». ¿Entonces violencia sí? En lugar de politólogos necesitamos lingüistas.