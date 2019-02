Limpieza de asfalto

Me inunda la alegría cuando nuestro amado alcalde lanza una propuesta y la encuentro sensata. Desde este pequeño rincón, así en general, resulta extraño no criticar sus medidas casi siempre dirigidas hacia el amodorramiento de carácter localista, de pensamiento pigmeo, como decíamos mismamente ayer (Fray Luís de León, no confundir con San Juan de la Cruz). Acaso sufro una especie de síndrome de Estocolmo a la inversa, no sé si me entienden, pero me encanta aplaudir, por una vez, la sugerencia del alcalde con esto de la lluvia dorada de los canes que sus dueños deberían de limpiar mediante una botellita de agua para disolver el corrosivo orín. Si nos quejamos de las hordas cochinas que miccionan a fuchinga libre tras su borrachuza ingesta botellonera no veo el motivo por el cual los bondadosos dueños de perros escaquean sus tareas de limpieza. Es lógico que laven los desacatos de aguas mayores y menores de sus mascotas. Es lo suyo. Pero tras toda esta operación de higiene existe un dato sorprendente: en Valencia hay más perros que niños, lo cual augura un futuro poblado de ladridos y desprovisto de criaturas culebreando sobre los toboganes de los parques. Veremos. Pero se conoce que hoy me he levantado en plan ciudadano ejemplar, por lo tanto, en esto de limpiar nuestra urbe, más allá de las brigadas de operarios que se lo curran manguera o escoba en ristre, podríamos colaborar todos un poco más. Convendría, pues, reprender o denunciar de alguna manera a los aficionados al gargajo, virtuosos que escupen el fruto espeso y mucoso de sus entrañas contra la sufrida acera efectuando, en algunos casos, rugido de león en celo mientras tonifican su munición. Algunos lapos se diría que muestran las letales propiedades de la sangre de un alien, y tampoco es eso. La limpieza del asfalto nos hará libres.