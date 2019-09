Lim tiene algo de sátrapa oriental. O mucho. Para empezar está muy lejos, es un hombre remoto que vive en una ciudad asiática limpísima y capitalista hasta el delirio más implacable. Peter Lim es un sátrapa que desconoce los rincones de su imperio, que no tiene intención de visitarlos, y que prefiere, como los grandes sultanes de lo inexplicable y lo misterioso, enviar a subordinados y adláteres irrelevantes a resolver los problemas que suceden en los bordes de su señorío financiero; en esas rutas de la bolsa, la especulación, y la gelidez de espíritu. Peter Lim vive en el quinto pino y aunque es aficionado a viajar por todo el mundo del poder, y sobre todo por su admirada Inglaterra, procura eludir Valencia, donde no es exactamente el propietario de un equipo de fútbol, sino el dueño de un fondo buitre que lo ha comprado. Un buitre que desprecia al murciélago del escudo del viejo club valenciano, 100 años de sueños y pasión, de tantas emociones que Peter Lim no entiende ni entenderá nunca. Él está a lo suyo, al dinero y a poner y quitar títeres de apellidos exóticos, pastores desnortados de su predio valenciano.

Su última jugada ha sido atroz. Y lleva la semilla de la catástrofe. Tal vez eso no lo pudo ver Lim, y eso que no es nada tonto, no en vano salió de la pobreza y se hizo multimillonario. Pero ahora está a punto de llegar a la más notoria de las miserias, al menos como dirigente de un gran club europeo. Lim solo vio su ego y su dignidad, al parecer, comprometida por las palabras de su empleado Marcelino García Toral, un excelente entrenador que, además, como buen asturiano, es un hombre poco proclive a la adulación y al silencio. Mucha nobleza hay por aquellas tierras donde el cristianismo, sostenido por una leva de visigodos irreductibles, fue capaz de iniciar la más larga campaña militar del mundo, la que devolvió a España a la cultura occidental. Sin que ello, por otra parte, sea incompatible con la gran admiración que a todos nos causan los logros que los hijos del Islam hicieron en la península durante ocho siglos. Aunque el Oriente siempre quedó muy lejos de Gijón.

Lim ha puesto encima de la mesa sus atributos para cargarse a un empleado que logró tres éxitos incontestables y poco previsibles: una copa del Rey frente al Barcelona y dos clasificaciones para la Champions. Eso no volverá a suceder mientras Lim siga al frente del club que él ve como un negocio más, aunque molesto. Alguna maldición se ha desencadenado con este disparate, alguna justicia histórica ya está en marcha, y eso se va a ver cada día, lamentablemente, bajo la mirada perdida de Albert Celades, un becario al que han llamado para sacar adelante un trabajo reservado para los más experimentados profesionales del gremio. Vienen gotas frías en Mestalla, gotas de indignación y griterío. Eso sí, la cosa será divertida. Por un tiempo.