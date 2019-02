El libro de Pedro

Novedad editorial. Planeta anuncia: «Por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente publica un libro durante su mandato, sólo medio año después de haber accedido al cargo». Espero que 'Manual de resistencia'(Península) lo tuviera Pedro Sánchez escrito antes de ser presidente y se le ocurriera el título al leer a Lucía Berlin. Porque si no el cuajo sería más importante que el de Margallo vanagloriándose de escribir uno al año de ministro de Exteriores. Sería más grave tener tiempo para escribirlo siendo presidente volador del Gobierno que encargárselo a otro y poner tu nombre y jeta en la portada. Pedro Letai se ha excusado por el plagio de su novela. «Al maravilloso mundo de la literatura hay muchas maneras de acercarse, y parece evidente que yo he equivocado la mía en algunos momentos, ya sea por responsabilidad propia o por confiar en quien no debería haber confiado». Estamos al quite con la pluma de Sánchez.