LIBERTÉ, FRATERNITÉ Y LIRILI

Puede sorprendernos la ola de afecto que nuestros vecinos franceses le han profesado al cadáver exquisito de Chirac. En efecto, aquí al difunto le apreciábamos un aire entre vampírico y de eterno sospechoso habitual que nos descolocaba. Pero los franceses, más allá del cariño algo hiperventilado que los pueblos latinos le dedicamos al que fallece, han mostrado su pesadumbre con sinceridad. Intrigado ante este misterio, le mandé un correo a un amiga gabacha tan inteligente como ácida y lo que me contestó y les transcribo se me ha antojado harto interesante: «Los franceses añoramos a Chirac, sí; sospecho que esto se debe sobre todo a que añoramos los tiempos en los cuales podíamos circular rápido, comer carne roja y grasienta, pimplar recio, fumar sin problemas y echarle los tejos a una mujer sin que nos llevasen por esto al paredón...». Jacques Chirac, el hombre conservador pero sin embargo empapado de esa humanidad que nace de los trompicones fruto de nuestros pequeños vicios, en esta lóbrega época dominada por la dictadura de la corrección política, resulta que acaba de pasar a la historia de Francia como el paladín de las libertades individuales. Nuestros vecinos sienten el zarpazo de la nostalgia y cuando nosotros recordemos aquellos años supongo que también derramaremos melancólicas lágrimas. Chirac, como todos sabían en su país, gozaba de doble y triple moral, de varias existencias paralelas para disfrutar de los lirilis de la vida sin montar numeritos extravagantes. Baste un detalle supremo: cuando falleció Lady Di los del servicio secreto ignoraban dónde dormía. ¿Molestaba que el presidente dispusiese de sus parcelas sacrosantas? No, buena parte del personal entendía que se trataba de su vida privada. Fue el presidente que más votos obtuvo en la historia de Francia, no lo olvidemos.