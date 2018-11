Libertad de expresión, sí, y de decisión Dani Mateo puede sonarse con la bandera de España pero un profesor no puede presentar un libro sobre las policías políticas del comunismo PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 11 noviembre 2018, 10:21

Por supuesto que el pensamiento único tiene todo el derecho del mundo a salir en tromba a arropar, proteger, ensalzar y ya de paso promocionar a un humorista poco a nada gracioso que es insultado y amenazado por una jauría hambrienta en la selva virgen tuitera, haciendo uso precisamente de esa maravillosa y liberadora herramienta tecnológica que los ahora ofendidos llegaron a calificar de revolucionario medio de comunicación y portavoz del 'periodismo ciudadano'. Faltaría más que se acabaran saliendo con la suya los violentos, de palabra o de acción, que han impuesto su ley en las redes sociales hasta convertirlas en un territorio impracticable del que conviene huir. Pero lo que no puede sorprender a nadie es que con la misma libertad con que en un programa de televisión se pisotea un símbolo de España que para muchos españoles es importante haya ciudadanos que decidamos libremente, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, no ver nunca un determinado espacio y no hacer caso a un presentador que ha hecho del menosprecio a unos valores su imagen de marca. Y que, en consecuencia, llevemos nuestra coherencia a no querer saber nada de las firmas comerciales que patrocinan al chistoso y a su mentor. Libertad de expresión, sí, y libertad de decisión, también. Porque por mucho que los voceros de ese pensamiento único quieran convencernos de lo contrario, esto no va de libertad de expresión, distorsionada hasta el extremo de poder hacer gestos repugnantes con una bandera que nos representa como Nación, sino de la eterna campaña de unos cuantos, los de siempre, contra una serie de valores y creencias, contra una forma de entender la vida y las relaciones humanas, contra unos sentimientos que son siempre los mismos, porque los otros, los que circulan en sentido contrario, jamás se verán afectados por esa corriente que tanto reclama libertad para poder decir lo que uno quiera. Una corriente que igual da cobijo a Dani Mateo y le abre las puertas de los auditorios públicos que se niega a impedir que una terrorista del GRAPO con nueve asesinatos haga uso de un local municipal para expandir su ideología de odio, sangre y rencor. Y una corriente que, por contra, rechaza que un profesor universitario pueda presentar un estudio riguroso sobre las policías políticas comunistas porque, claro, eso no es políticamente correcto. Libertad de expresión, sí, vienen a decir, pero sólo para mí, para los que piensan como yo. Así que como no aspiro a encontrar vías de entendimiento con quien sólo defiende la libertad de sus acólitos, me propongo ejercer mi derecho a la libertad de decisión, la de no consumir productos supuestamente culturales que atentan frontalmente contra mis creencias y que hacen de la provocación su principal argumento. Si muchos de los que tanto se quejan hicieran como yo igual los otros se lo pensarían dos veces antes de sonarse con la bandera de España.