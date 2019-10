Que el Valencia congele una iniciativa porque no le gustan las opiniones de uno de los promotores ya es grave. Pero que lo haga con un proyecto para combatir el cáncer infantil es desagradable. A este nivel de miseria han llegado los dirigentes de un club centenario, un sentimiento que abrigan miles y miles de personas, la institución civil más importante de la Comunitat. Para quien no sepa de qué hablo, les cuento que se trata de una campaña de Telefónica en beneficio de la fundación 'El Sueño de Vicky', dedicada a la investigación de la enfermedad en los más pequeños, de la que son embajadores Santiago Cañizares y su mujer, Mayte García, que perdieron a su pequeño Santi a los cinco años a causa de este mal. El guardameta se puso en contacto con el Valencia y le propuso participar. El dinero se recaudaba con un sorteo para conocer el día a día del club blanquinegro por dentro acompañando al exportero del Valencia. El club abría sus puertas para que el agraciado, además, conociera a alguno de sus ídolos. La entidad, en un principio, vio con buenos ojos el plan y se puso a trabajar para llevarlo a cabo. Primero se paró porque coincidía con el final de la competición y se retomó tras el verano. Pero en ese momento Lim dinamitó el Valencia. Se cargó a Marcelino y vació de poder a Mateo Alemany, justo la persona que había negociado el proyecto con Cañizares. El exguardameta en ese momento opinó sobre la determinación del magnate y criticó con dureza la decisión de Celades de viajar a Singapur cuando el anterior ocupante del banquillo aún estaba en su puesto. Hacer esto se llama libertad de expresión. Le duela a quien le duela. Y lo hace, además, alguien que ha derramado lágrimas por estos colores. Pero a Anil Murthy este derecho constitucional se la trae al pairo. Antepuso los comentarios de un mito del valencianismo a vincular al club con una iniciativa encomiable. Con este tipo de actitudes es como se degrada a una sociedad. Murthy respeta tan poco al club que se permitió tener de foto de perfil en su Whatsapp una imagen en la que el nombre de Mestalla se sustituye por Badulake, el supermercado de Los Simpsons. Toma ya. Es una anécdota, pero debería pensar que ser presidente del Valencia exige un mínimo de decoro. Y cuando el club lanza un comunicado oficial lleno de justificaciones absurdas todavía lo ensucia más. Dice ahí que no se ha descartado, cuando ya el Real Madrid se ha ofrecido para celebrarlo. Habría que saber si Peter Lim es conocedor de este 'destarifo', si aprueba que la persona que ha elegido para dirigir el Valencia descarte un proyecto solidario para luchar contra el cáncer infantil. Porque si fuera así no sólo el actual presidente debería plantearse dejar de serlo, también el máximo accionista tendría que hacerlo.