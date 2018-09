Confieso que ando confuso. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha respondido a las críticas contra la polémica muestra de obras del artista Antoni Miró, en 'La Marina' del Puerto de Valencia, apelando al respeto a la libertad de expresión. Las controversias que ha suscitado dicha exposición se deben a que figuran en ella obras con símbolos del independentismo catalán, otras se interpretan contra las fuerzas policiales y también hay obras eróticas subidas de tono. Además llueve sobre mojado: esta muestra estuvo precedida días antes por otra de esculturas de sexo explícito en plena calle. Las críticas se basan en que todo esto se paga con dinero público y ocupa espacio público, por lo que debería haber más cuidado y pensar en que se pueden herir sensibilidades. Sin embargo, el president ha señalado que «el arte tiene que ver con la crítica y las distintas miradas que hay en la sociedad». Por tanto, con la libertad de expresión. Y el señor Puig ha remarcado que «siempre defenderé la libertad de expresión incluso de aquellas cosas en las que no esté de acuerdo», porque «nos ha costado mucho tiempo conseguirla para que ahora se desvanezca».

Pero la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que es del mismo partido que Ximo Puig, ha dejado dicho que «la libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo», proponiendo que se revise la legislación al respecto, lo que se ha interpretado como un intento de imponer algún tipo de censura previa a los medios informativos. Porque la vicepresidenta se ha manifestado así tras las informaciones que ponen en tela de juicio a miembros del Gobierno, lo que no es de su gusto, claro.

Así que personas que nos gobiernan ofrecen rotundas miradas tan contrapuestas sobre la libertad de expresión, y con tantos matices en liza, que quedamos la mar de confundidos.