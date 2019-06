¿Libertad de Educación? ¿En España?

Todo Estado totalitario tiene entre sus prioridades principales el control absoluto del sistema educativo, tanto en lo referido a sus contenidos como a su organización. Y quien dice Estado, dice Gobierno (sea autonómico o estatal). Están convencidos de que controlando y dominando la educación de los niños y jóvenes, arrebatando a las familias su derecho primario de educar a sus hijos, van a poder subyugar a toda la sociedad imponiendo su ideología y su propia visión del mundo y de la vida.

Parece brusco empezar de un modo tan contundente esta reflexión, pero observando lo que está sucediendo con el sistema educativo español, especialmente lo referido a la elección de Centro, la situación de la asignatura de Religión y la imposición de la ideología de género desde la escuela, una vez más la sabiduría popular es certera: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Nuestros gobernantes hablan continuamente de libertad, de derechos, de respeto, de pluralidad, de diálogo, de participación, de... Presumen de ello sin tapujos. Pero es totalmente falso. Puro ejercicio de demagogia para confundir y engañar a los más incautos. Odian la libertad, la pluralidad, la diversidad, el diálogo y la verdadera participación ciudadana. En definitiva, parecen desconocer los Derechos Humanos Fundamentales. No les importa no respetarlos con tal de imponer a toda la sociedad la antropología que subyace tras su planteamiento ideológico. Un planteamiento que destruye la identidad personal, que vitupera el matrimonio, que ataca de manera inmisericorde la vida del más débil y frágil, que valora al ser humano no por lo que es sino por lo que tiene y hace según unos criterios previamente establecidos por los diseñadores oficiales del nuevo paradigma social.

Estas afirmaciones, lejos de ser una acusación son una constatación de lo que estamos viviendo día tras día a propósito de la educación de nuestros hijos. Insisto: educación. Porque ¿quiénes son los principales responsables de la educación de los niños y jóvenes? ¿El Estado y sus estructuras o las familias? Realmente lo que se está produciendo es un intento de control total y absoluto del modo de ser persona de las nuevas generaciones. Y en este propósito hay una entidad que se quiere desterrar a toda costa del ámbito público: las familias. A ellas se les quiere arrebatar no solo su propia esencia, sino su importancia social y pública.

Y aún podemos afirmar más. Según sean las familias será la sociedad. De este modo, no debería extrañarnos la grave crisis antropológica por la que atraviesa la humanidad entera a la vista de cómo es tratada la familia natural y sus derechos fundamentales por parte de quienes más deberían protegerla. Sin embargo, le pese a quien le pese, sólo la familia natural es la auténtica garante de atender a la persona (y a cada persona) en su integridad; es la única institución sostenible que va a permitir a occidente salir del atolladero en el que se ha instalado al centrarse únicamente en el «estado del bienestar» olvidándose del estado del «bienser».

Por ello, nadie que desee el verdadero bien común debería dudar que la familia tiene una función original e insustituible en la educación de los hijos (Gravissimum Educationis, 3). Es un derecho y un deber que emana directamente de la transmisión de la vida que realizan los padres. Las virtudes y valores que se transmiten en la familia nunca van a poder ser igualados por la escuela (el Estado): dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio (Familiaris Consortio, 36).

Y evidentemente, los liberticidas esto lo saben muy bien. Por eso son conscientes de que educar a los hijos en el seno de la familia y transmitirles sus virtudes y valores implica que éstos van a crecer aceptando la familia y el matrimonio como lo más natural. Por ello, en su ideario se impone como irrenunciable despojar a los padres de su función primera y primigenia: la educativa. Así, se esfuerzan por lograr que el entorno privado y familiar sea considerado secundario; tratan de desposeerla de su misión básica y de sus tareas fundamentales. En ese sentido, la familia ya no deber ser considerada como la base de la sociedad. Y para ello resulta clave hacerse con el control de la educación de los hijos desde el primer momento.

No es una cuestión de números (sólo). A quienes pretenden imponer una ideología concreta poco les importa que más de dos millones de escolares (sus padres) elijan un centro público concertado; que el coste económico de cada una de estas plazas sea la mitad que el de un centro público estatal; que casi la mitad de los alumnos extranjeros esté en los colegios públicos concertados... No es ese el baremo por el que se rigen. Sus prioridades y objetivos son otros. Es una cuestión mucho más profunda: se trata de establecer un nuevo modelo antropológico; se trata de una auténtica imposición ideológica. Y para ello no les sirve ningún tipo de argumentos. Su objetivo es transformar la sociedad mediante el sistema educativo inoculando el modelo antropológico inherente a su planteamiento ideológico.

Por ello, ni siquiera les vale el hecho de que se trate de Derechos Humanos Fundamentales. Si así fuera, sería suficiente con recordar lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y libertades fundamentales, los Protocolos Adicionales que se han ido añadiendo al mismo, la Convención de la UNESCO contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del niño, diversas Recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea... Y, por supuesto, la Constitución española, que recoge (como no podía ser menos) el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

En este sentido, es necesario recordar que no podemos caer en la trampa de querer establecer ahora un «Pacto de Estado» por la educación. Ese pacto ya existe: es el artículo 27 (entre otros) de la Constitución Española, que recoge de un modo magistral los Derechos que desarrollan las Convenciones, Pactos, Cartas... mencionadas anteriormente. Establecer ahora un «nuevo pacto» por la educación no va a suponer una mejora en la calidad educativa. Y mucho menos en el reconocimiento de los derechos de las familias. Cualquier «nuevo pacto» que se establezca, implicará un retroceso en los derechos fundamentales de los padres y las familias. Que nadie se llame a engaño: un «nuevo pacto» educativo será una merma considerable en los derechos de las familias.

Sin embargo, puesto que el dominio social comienza por el dominio mediático, no hay nada como «vender» que se quiere dialogar para avanzar, para mostrar que quienes nos gobiernan son respetuosos, que se escucha a todos los implicados en la educación de los hijos... Pero la realidad es totalmente otra. Basten dos ejemplos: en toda una legislatura, pese a haber solicitado a la Administración, tanto por los cauces legales como públicamente, la realización de una reunión por parte de algunos de los implicados e interesados en la defensa de la libertad de elección de la educación de los niños y jóvenes, nunca se ha producido esa reunión; ni ha habido respuesta de ningún tipo a las peticiones formuladas. Eso sí, los gobernantes nos recuerdan continuamente que están abiertos al diálogo, que escuchan a todos, que la opinión de la ciudadanía les importa... Quizá tan sólo dialogan y escuchan a los que les son afines. Segundo ejemplo: cuando se ha intentado modificar la Ley Orgánica de Educación se abrió un plazo para que se hicieran aportaciones que pudieran enriquecer y mejorar dicha Ley. Curiosamente, antes de la finalización del plazo de presentación establecido ya se hizo público el borrador de la modificación de la Ley. Ello implica dos cosas: ni se han leído las propuestas formuladas ni las han tenido en cuenta. Pero una vez más, se nos repite insistentemente que «somos dialogantes y estamos abiertos a las propuestas y sugerencias que se hagan».

Por otra parte, la manipulación para lograr los objetivos ideológicos requiere de un elemento clave: la tergiversación del vocabulario. Y en este sentido es fundamental recordar que toda escuela es pública. Todos realizan un servicio público. Es una falacia distinguir entre escuela pública y privada. Y mucho más aún entre pública y concertada. En este último caso, ambas están sostenidas con fondos públicos; ambas se rigen por las mismas normas. Tan solo cambia su titularidad: en unas el titular es el propio Estado y en las otras el titular depende de la iniciativa social. Pero ambas son totalmente públicas.

¿Dónde está, pues, la cuestión esencial? Sencillamente, en el ideario de quien ha promovido la existencia de cada uno de estos centros al amparo del «Pacto de Estado» vigente, la Constitución Española. Y en este sentido, los centros públicos de titularidad estatal no pueden ni deben ser excluyentes o impositores de ninguna ideología, pues por su misma naturaleza son propiedad de todos: de los que votan A y de los que votan B; de los creyentes y de los no creyentes, de los que piensan de un modo y del contrario. Si quieren responder a su verdadera entidad ni pueden ni deben marginar a nadie por su lengua, ideología, creencias...

Ahí radica el asunto fundamental. Cuando unos padres deciden que sus hijos estudien en un colegio que responda a sus principios morales, filosóficos, religiosos, etc. no están sino ejerciendo su derecho a ver reforzada por el Estado su labor educativa. El Estado debe actuar subsidiariamente respecto de los padres. Y éstos tienen que poder elegir dónde educar a sus hijos. Y los gobernantes, si verdaderamente, son democráticos, deben favorecerlo. Si no lo favorecen o incluso lo dificultan, lejos de ser gobernantes democráticos, son gobernantes autoritarios que no entienden que están al servicio de la ciudadanía y no al revés.

Preocupa, y mucho, que quienes tienen en sus manos los asuntos de la 'res publica' pretendan imponer su ideología, pretendan negar a los padres sus derechos fundamentales, se nieguen a asumir su verdadera responsabilidad y obligaciones. El hecho de que no lo hagan así nos faculta para pensar que tienen miedo a la verdadera libertad, que ignoran lo que es el verdadero servicio público y que su único objetivo es la imposición ideológica.