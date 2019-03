La libertad de Cataluña Cualquier derecho lo es de las personas, no de las autonomías, y si nos referimos a éstas es solo como resumen de aquellas MARÍA JOSÉ POU Sábado, 23 marzo 2019, 10:39

Hubo un tiempo en que Sánchez le reprochaba a Rajoy que su forma de actuar había «creado» independentistas. Posiblemente tuviera razón no tanto en las decisiones como en la forma de gestionarlas. Sin embargo, ahora que no está Rajoy y que Torra sigue en la misma línea que sus antecesores, es decir, sin más objetivo institucional que jugar al gato y al ratón con el Estado, estoy convencida de que el independentismo ha fomentado aquellas opciones extremas contra el Govern. Puede que Rajoy y el PP alimentaran a la CUP pero Torra y sus 'jordis', que es la versión 'indepe' de los 'farruquitos', han alimentado a Vox. Y eso, sin embargo, no se dice.

Que todo un gobierno que presume de histórico, que entronca su existencia con el Medievo y que se considera llamado a liderar el futuro de su comunidad dedique todos sus esfuerzos a burlar un mandato sobre una pancarta, a diseñar una nueva y convertirla en su razón de ser ya dice en qué nivel nos estamos moviendo. Les quitas el discurso y mueren de inanición. Cualquier día escucharemos por las esquinas del Barrio Gótico de Barcelona que «contra el 155 vivíamos mejor». Si el Estado no actuara, e incluso si dejara que la República catalana siguiera su curso, en dos años algunos tendrían un problema. Sus planes no pasan de una previsión a dos años, lo necesario para celebrar la existencia de la República, tomar las primeras decisiones haciendo explícita la autonomía total y hallarse de lleno ante el precipicio de la acción de gobierno que tienen olvidada desde hace mucho. Un administración que no ha diseñado más que la ruptura, pero no más allá. Quizás sí el año pero no la década siguiente a ella.

Si se viera en las voces que lideran todo el movimiento referencias al futuro más allá del día después podría valorarse si la opción es la mejor para los ciudadanos de Cataluña. Ése es el punto, no el que beneficia a los líderes, que es el único horizonte actual. La prueba, en estos días, es la forma que tienen Torra y sus voceros de hablar de libertad de expresión al hilo de las pancartas amarillas, rojas y blancas. Atribuyen el derecho a Cataluña. Se refieren a «la libertad de expresión de Cataluña». No es un detalle irrelevante. El derecho a expresarse es de los catalanes, no de Cataluña. Cualquier derecho lo es de las personas, no de las comunidades autónomas, y si nos referimos a éstas es solo como resumen de aquellas. Pero los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, es de los ciudadanos. De todos. Y ahí es donde le duele al independentismo. Tan válido y necesario de protección es el de quien quiere llevar el lazo amarillo como el de quien no lo quiere. Eso significa aceptar que hay catalanes que no comparten el lazo, que es, precisamente, lo que significan las exigencias de la Junta Electoral Central al obligar a suprimirlo de las fachadas. Le recuerda la libertad de los catalanes no independentistas.