¡LIBERTAD PARA ACCIÓ CULTURAL!

No entiendo a qué viene tanto revuelo porque el Partido Popular y otros grupos políticos hayamos pedido que no se subvencione, entre otras entidades que no respetan nuestra Constitución ni el Estatuto de autonomía a Acció Cultural del País Valencià. (ACPV). Esa entidad ¿cultural? que organiza concentraciones para manifestar que en España tenemos presos políticos.

Supongo que quienes con tanta pasión dicen defender la libertad de expresión, que claman por la libertad de condenados por el Tribunal Supremo, no tendrán ningún problema en que yo exprese la mía. ¿O sí?

Son muy libres de opinar lo que consideren pero solo faltaba que quienes sí que hemos sido elegidos por la ciudadanía no podamos cuestionar que reciban dinero de nuestros impuestos. Reconozco que es coherente que entre ellos se protejan y defiendan. Obediencia debida porque han recibido y reciben muchos millones de gobiernos liderados por independentistas catalanes y solidaridad porque ACPV también fue condenada en su día por cometer ilegalidades.

Liberemos a ACPV del yugo que supone ser esclavos del poder para realizar sus actividades. ¡Que nadie pueda decir que como se financian con subvenciones de la Generalitat Valenciana, Diputación o ayuntamientos les deben pleitesía y no son libres!

Total, por 2 milloncitos de euros de nada que reciben estas asociaciones pantacalanistas. Eso seguro que lo consiguen fácilmente con las aportaciones de los cientos de miles de valencianos, alicantinos y castellonenses que aplauden su labor, sus concentraciones para decir que en España hay presos políticos. ¿No es paradójico que quienes consideran al nuestro un país opresor reciban millones de instituciones que forman parte de la «totalitaria» España? Observen si no cómo lucen con orgullo en su web el logo de la Generalitat Valenciana.

Estoy convencida de que estas entidades tienen una gran sensibilidad y no tendrán inconveniente en que esos millones de euros se destinen a políticas sociales para que no sufran los anunciados recortes. Que se lo pida Ximo Puig ya que se reúne cordialmente con uno de sus fundadores.