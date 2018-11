L'esperit d'Alsasua

Estos últims dies tots els fòrums d'opinió, les taules de tertúlia, els polítics d'un o un atre signe... han opinat sobre l'acte de recolzament a la Guàrdia Civil convocat en Alsasua per Ciutadans i recolzat pel PP i atres partits polítics.

La discussió naix quan representants del PSOE i Podemos opinen en el cinisme propi de 'politiquillos' a sòu, dient que este acte és una provocació als separatistes vascs i catalans que no se deuria de donar. Recordem que este acte lo que vol és condenar les agressions salvages que dos jóvens guàrdies civils indefensos reberen en Alsasua.

Per als separatistes, la gent que vol trencar l'unitat d'Espanya pot lliurement manifestar-se, insultar i agredir a tot aquell que no estiga d'acort en ells i cremar impunement la bandera d'Espanya, que nos representa a més del 95% dels espanyols. Són animats com a héroes per alguns mijos de comunicació mentres que el restant d'espanyols devem resignar-nos a no insultar ad eixos autèntics vàndals que estan extorsionant a un govern dèbil exigint la llibertat dels colpistes als qui res els importa encendre una nova guerra civil.

La veritat és que no deuria d'estranyar-nos. Cada vesprada del 9 d'Octubre els valencians rebem a radicals catalanistes que invadixen i embruten els nostres carrers bramant que el Regne de Valéncia és una simple província de l'afan imperialiste català. Hem d'aguantar no a soles la seua presència sino lo que és més greu, la complicitat dels nostres governants, PSOE, Compromís, Podemos i EU, que ademés de no denunciar estos atacs a la nostra identitat, els recolzen en subvencions millonàries que els permeten continuar dividint i enfrontant als valencians.

Els valencians no devem permetre que esta gent que renega de la nostra història, cultura i identitat, continue governant-nos.