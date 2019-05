Tengo amigos que dejaron Twitter hartos de que mindundis a los que no dejarían ni que les bajara la basura los insultaran. La barra libre de la red es como los bufets de desayuno de hotel con esa gente que zampa lo que no comería en su casa. Escriben en lo del pajarito sin filtro. Y con un mal humor... Que eso es lo peor. Me quedo con el lema de Jardiel: «Me río de todo porque todo es risible». Ricky Gervais dice que está en Twitter por promoción y por diversión. ¿Qué más hay? Carlos Esteban: «Twitter es el lugar donde recomiendan a Marco Polo que viaje, a Menéndez Pelayo que lea y a Stajanov que a ver si da un palo al agua». Lo que hacía Unamuno según Baroja: «Le hubiera explicado a Kant lo que debía ser la filosofía; a Riemann o a Poincaré, lo que era la matemática; a Planck y a Einstein, el porvenir de la física...». Pero era Unamuno, demonios. Queda el lema de La Veneno: «Me cago en tos tus muertos, so desgraciada. ¿Tú quién eres?».