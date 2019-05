La Legislatura de qué más da España es el único país de Occidente cuyo Parlamento tolera y consiente que desde sus escaños se atente contra el sistema constitucional CURRI VALENZUELA Martes, 21 mayo 2019, 08:18

La nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se ha declarado en público partidaria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña que no tiene cabida en la Constitución. También tiene dicho ser partidaria de una España plurinacional y de que se ponga en libertad a los secesionistas acusados de rebelión al Estado del que ella es desde hoy la tercera autoridad. Los presos independentistas que fueron elegidos parlamentarios han salido por unas horas de la cárcel para acudir al Congreso y el Senado a tomar posesión de sus actas y sus escaños. Estaban custodiados por la Policía para evitar que se escapen siguiendo el ejemplo de quien fuera su líder, pero nadie impidió que el lugar más representativo de la soberanía nacional fuera utilizado para hacer propaganda a favor de la república catalana.

El espectáculo antidemocrático continuará hoy con el acto de constitución de la XIII Legislatura, que se sabe cómo va a comenzar, pero no cómo terminará. Si, antidemocrático. España es el único país de Occidente cuyo Parlamento tolera y consiente que desde sus pasillos y, peor aún, sus escaños, se atente contra el sistema constitucional que se ha adoptado por votación popular. Pero tranquilos todos, aquí no pasa nada.

Si no se equivocan todas las encuestas, y parece que no se van a equivocar, el Partido Socialista que está permitiendo que todo eso ocurra conseguirá una amplia mayoría este domingo en las elecciones. La conclusión se hace inevitable: no les molesta que dos docenas de diputados reciban con aplausos a su llegada al Congreso a los encarcelados por serios indicios de haber cometido graves delitos.

Una imagen semejante sería considerada intolerable en Gran Bretaña, Alemania, incluso en los Estados Unidos de Trump. Aquí no importa. En materia política los españoles nos hemos apuntado ya hace varios años al buenismo. Consideramos que al actuar de buena fe desarmamos a quienes quieren perturbar nuestra convivencia en paz. Esa paz que logramos con la llegada de la Democracia y la aceptación por todos -incluso una mayoría importante de los catalanes- de una Constitución que se nos está haciendo añicos en medio de la indiferencia casi general.

Hoy, que se estrena la XIII Legislatura de nuestra Democracia, es un buen día para reflexionar sobre lo que está ocurriendo con ella. Y según se temen muchos, lo peor para ella que aún nos puede pasar. Simplemente mirando a la nueva composición de la Mesa del Congreso, hasta ahora siempre presidida por un diputado del PSOE o del PP de reputación democrática impecable. Al lado de la presidenta comprensiva con los separatistas, una congresista de Podemos como vicepresidenta que moderará los debates. La incongruencia total. En el panorama, un acuerdo de Pedro Sánchez para gobernar cuatro años con el apoyo de Podemos y Esquerra Republicana. Qué más da.