LEER LAS LISTAS

Hay gente que afirma ver el futuro leyendo las manos. Hay echadores de cartas y hay quien asegura ser capaz de predecir lo que ocurrirá a partir de las últimas gotas del café. Las candidaturas electorales también permiten extraer conclusiones, algo más creíbles, de por donde van las expectativas de sus dirigentes. Un ejemplo: si el sanchismo presiona para conseguir dos puestos de salida en la candidatura del PSPV de la ciudad de Valencia, el cinco y el seis, es porque a la candidatura de Sandra Gómez se le atribuyen pocas posibilidades de obtener el número siete. Y luego quizá salga. Pero de partida, no se confía mucho. De esa lista llama la atención la caída de Anaïs Menguzzato y Vicent Sarrià, dos concejales a los que cabría situar en el entorno más cercano a Ximo Puig. ¿Sandra Gómez castiga al 'ximismo'? Es posible que Puig no haya estado todo lo encima que debía de estar de la elaboración de listas de su partido. Me lo imagino poco satisfecho con esas ausencias de la lista y aún menos con ese comentario de Gómez recordando que ella tiene elecciones un mes después de las autonómicas. Y luego están las listas autonómicas, que es tanto como decir las de Manolo Mata, porque encabeza la de Valencia y porque ha tenido mucho que decir en su elaboración. ¿Hay heredero? Aspirantes desde luego que sí que hay. Carlos Fernández Bielsa se ha vuelto a quedar fuera de las lista. Su condición de responsable de Relaciones Institucionales de la ejecutiva no le ha dado para formar parte de la candidatura. «Lo del heredero dependerá mucho del resultado de las elecciones», comenta un veterano socialista. Si Puig mantiene la presidencia del Consell, los socialistas se pondrán en fila -¿con Mata a la cabeza?- para que reconsidere aquel anuncio de Elche. ¿Y si se pierde? Entonces llegará la carrera por la sucesión. Pasar cuatro años de travesía del desierto resta opciones a quienes, como el propio Mata, podrían ser considerados a día de hoy como los mejor situados. «Hay que buscar un perfil más joven», se asegura. Uno de los que se viene señalando es el de secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, que lleva meses visitando comarcas y agrupaciones. No deja de ser paradigmático que el responsable de Organización del PSPV pudiera ser el principal beneficiado, en términos orgánicos, de que su partido perdiera la Generalitat. Puig se impuso en el congreso de Elche 'fichando' a Jorge Rodríguez, que por increíble que parezca sigue siendo el candidato de su partido a la alcaldía de Ontinyent y Fernández Bielsa, con el apoyo de Sandra Gómez y Manolo Mata y situando a José Muñoz al frente de Organización. No sé si de algunas de esas decisiones no estará ahora arrepentido.