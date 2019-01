Admiro mucho a la gente que tiene opinión firme y fundada sobre cualquier tema, igual da que sea de salud, gastronomía, fútbol o series. Son capaces de rebatir sin dudar al médico, al cocinero, al árbitro y al guionista. Por no hablar de otros asuntos de actualidad política y social de los que también pueden departir sin pestañear. Qué cantidad de datos han de manejar. Entiendo que cada cual valore desde su óptica los acontecimientos que suceden a su alrededor, faltaría más. Lo que me asombra es la claridad y contundencia con la que algunas personas exponen sus consideraciones. Y, sobre todo, la celeridad con la que lo hacen.

No pasaron ni unos minutos en que Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela y ya había quien daba las claves exactas de la crisis del país. Y, cuidado, que era el mismo que horas después, tras la dimisión de Espinar como secretario general de Podemos en Madrid, ofrecía sin vacilar su parecer sobre la formación, como si la conociese por dentro. Me quitaría el sombrero si lo llevase. Lo de la rapidez para emitir juicios de todo viene provocado por los tiempos que marcan las redes sociales. No eres nadie si pasados unos minutos de que suceda algo -más o menos relevante- no has volcado tu opinión al respecto. Y lo digo yo que me dedico a opinar de temas variados en estas páginas, lo que puede sonar incongruente. Así soy. Me causan perplejidad aquellos que no dudan, que son dueños de verdades absolutas, que no se permiten cambiar de parecer, que no les interesan más argumentos que los suyos propios.

Precisamente esas dudas me hacen cuestionarme todo varias veces al día y me impiden dar lecciones a nadie. No siento cátedra ni marco hojas de ruta. Y me genera agujetas solo pensar en levantar el dedo acusador desde púlpitos públicos. Que debo de ser un raro, porque es bastante común. Hay quien se ha tomado al pie de la letra lo de la universidad de la calle y las reparte sin que nadie se las pida. Seguramente en algún lugar se entregaron los diplomas de superioridad moral y yo no me enteré. Siempre llego tarde. A esto también.

Cuando me he enfrentado a elaborar una crítica sobre un libro, una película o una serie he intentado huir del me gusta o no me gusta (procuro buscar argumentos con algún fundamento más) y, sobre todo, evito la tentación de decirle a nadie cómo ha de escribir su libro, rodar su película o grabar su serie.

No digo yo que no haya por ahí seres inapelables, con un criterio clarividente y sin máculas en su proceder diario que lo hagan valedor de dictaminar al resto de sociedad lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no, cuándo se tiene que actuar de un modo o de otro. Pero quizá habría que establecer una oposición para acceder a ese puesto, ante el auge de autoproclamaciones al que asistimos. A ver si en eso conseguimos ponernos de acuerdo. Yo no me presento, descuiden.