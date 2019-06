LECCIONES DEL ÉXITO

Anotada la Copa en el palmarés, y con las imágenes del triunfo todavía en la retina, resulta importante que todos pensemos de qué manera se asimila la consecución del trofeo y el lógico entusiasmo posterior. Hay lecciones interesantes. La primera de ellas, y que corresponde asimilar al club, es que siendo esencial el cuarto puesto en términos financieros, el caudal de optimismo y felicidad que proporciona un título forma parte también de la sostenibilidad de la entidad, y no puede ser despreciada. Sin embargo, existen ejemplos acreditados en el pasado que demuestran nuestra escasa diligencia en la gestión del éxito, y las etapas en las que nos asomamos a la cumbre fueron rápidamente amortizadas por el exceso de euforia, el delirio de grandeza, y la generación de expectativas insatisfechas. Al contrario que otros clubes, acostumbrados a la gestión y a la lidia del fracaso, envueltos en la retórica del perdedor, el Valencia CF no ha sabido generar una estrategia para la etapa posterior al entusiasmo. No hay un manual de gestión del éxito, ni se enseña en las aulas, y la fórmula más aproximada -una combinación de cautela, sentido común y ambición- se puede percibir en las comparecencias periódicas de Mateu Alemany. Convendría que la grada no cediera a la tentación de enredarse con ese día a día que por lo general acaba en el nerviosismo, el cansancio de nosotros mismos y el tiro en el propio pie. No parece que sea así. Lo mejor de la afición del Valencia cuando realiza esas marchas hacia las finales es el puro disfrute, dejando en casa nuestras miserias, y efectuando un trayecto que es Éxodo y abandono, pero también demostración de su talante generoso, y de la capacidad de devolver con creces la actitud del equipo. Existe otra lección que no cabe desdeñar, y que el club debería cuidar. Hay una nueva manera de vivir el sentimiento sin complejos, de una manera orgullosa si se quiere, indiferente al elogio o a la bendición que pueda llegar de otros territorios, que no necesita que le perdonen la vida, ni que le proyecten una imagen. Ese patrimonio también se transforma en ingresos. En su libro 'Baudelaire', sobre la figura del poeta, Jean Paul Sartre identificaba la intuición fulgurante, el orgullo que uno siente cuando llega a la convicción y asume que es singular, que es otro entre los otros, no una copia: es el orgullo. Algo de eso ha comenzado a cambiar y se detecta en la grada. Más allá del recorrido judicial de la información que se ha trasladado sobre el caso de los amaños en las apuestas deportivas, si hay algo que se haya demostrado es que el Valencia CF tiene un serio problema en su estrategia de comunicación para resolver una antipatía sutil y larvada, que surge cada vez que levantamos la cabeza. No se puede obligar a nadie a que nos quiera, pero lecciones las justas. Hemos vuelto pero ha de ser para quedarnos.