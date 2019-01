LECCIONES DE 2019

De los primeros días del año, televisivamente hablando, hemos aprendido algunas lecciones que conviene no olvidar. Por ejemplo, que lo de sobreimpresionar en pantalla mensajes de texto que reciben los personajes de las series no es moderno, por mucho que 'Hospital Valle Norte', la nueva ficción de TVE, lo pretenda. No sirvió para dar ningún dinamismo a unas tramas que resultan poco creíbles. Cómo será la cosa que, en comparación, 'Anatomía de Grey' parece una producción más rigurosa. O que para ir a la guerra no es imprescindible llevar un eyeliner, por mucho que Paula Echevarría lo reivindique en 'Los Nuestros 2'.

Paso palabra, como Esperanza Aguirre, que participará en el popular formato vespertino. Y ahora fantaseo con que una de las cuestiones que le plantee Christian Gálvez sea: con la C, presidenta que robaba cremas en un supermercado. Se rumorea que Errejón ya se ha puesto en contacto con Telecinco para preguntar si habría hueco para él en el programa del rosco. No sabemos si la exdirigente madrileña coincidirá con Fran. La cadena ha empezado a anunciar que dentro de poco se despedirá del formato. Ya veremos. Si el 'muy pronto' es como el de 'La verdad' todavía tenemos concursante por un año como mínimo.

En el universo Mediaset son capaces de casi todo por convencer y retener a la audiencia. Que se lo pregunten a Risto, que habrá aprendido que nunca hay que decir de este agua no beberé. Él está bebiendo de todas, incluso de las de 'Sálvame', con el que ha realizado algún 'crossover'. Incluso ha agredido a Eduardo Inda. O eso dice el tertuliano, al que le salen batallas hasta debajo de las piedras. Acudir a los estudios de Telecinco está considerado deporte de alto riesgo. Si la cosa continúa así, acabarán los dos como concursantes estrella en 'GH Dúo'.

Para enfados, el de Bertín Osborne, que se ha dedicado a criticar en los últimos días a quienes han informado de que su magacín ha sido retirado de la programación. Se ha ido, pero poco. Amenaza con volver y asegura que lo mejor está por llegar. Queda mucho 2019 por delante.